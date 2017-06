Maia Urstad byens lydkunstner under Bonn hoeren

Av

Den tyske festivalen Bonn hoeren har siden 2010 valgt ut en kjent artist som “stadtklangkünstler” – byens lydkunster. Årets bylydknunstner er norske Maia Urstad.

Urstad er musiker og multi-kunstner som jobber i krysningspunktet visuelle kunst og lyd. Under Bonn hoeren skal hun sammen med Dirk Specht skape konsertinstallasjonen Babel Underground

Årets Bonn hoeren gjøres i samarbeid med Deutsche Welle and Beethovenfest Bonn, og foregår under Deutsche Welle Global Media Forum, en mediekonferanse med deltakere fra over 100 land. Deutsche Welle har program på over 30 språk, og Urstads installasjon skal reflektere de mange språkene i tv-selskapet. Hun får også tilgang til deres arkivet for å finne mulig råmateriale til installasjonen.

Deutsche Welle Global Media Forum går av stabelen i Bonn 19-20. juni. Innstallasjonen blir åpen for publikum.