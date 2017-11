Magne Furuholmen utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Agder

Av

Musiker, komponist, billedkunstner og entreprenør Magne Furuholmen er utnevnt til æresdoktor ved Universitet i Agder(UiA).

UiA utnevner i tillegg fire andre æresdoktorer. Gradene gis i forbindelse med universitetets 10 års jubilium, og er ment som en heder for vitenskapelig eller kunstnerisk innsats og betydning på sine fagområder.

Om Furholmen skriver UiA blant annet: Magne Furuholmen er en av Norges fremste og mest allsidige kunstnere. Han er en banebrytende og grenseoverskridende kunstner, og en person både ansatte og studenter blir inspirert av.

Med sitt store internasjonale og nasjonale nettverk, sin brede erfaring og kunstneriske kvalitet innen flere kunstdisipliner, vil han være en spesiell kapasitet og styrke både for UiA og for Fakultet for kunstfag.“.

Det trekkes også frem at Furholmen har et omfattende kunstnerisk samarbeid med førsteamanuensis Karl Oluf Wennerberg ved UiA, trommepedagog ved Institutt for rytmisk musikk og fast trommeslager i a-ha.