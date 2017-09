Kulturtanken oppretter ungdomsråd

Av

Elevorganisasjonen, Ungdom og Fritid, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge gått sammen og opprettet et ungdomsråd for Kulturtanken.

Ungdomsrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS) på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, skriver Kulturtanken på sine nettsider.

Rådet får et bredt mandat, og skal drøfte saker innen ungdomskultur, trender og teknologi og samarbeid mellom skole, elever og DKS.

Ungdomsorganisasjonene skal stå for utvelgelsen av medlemmene i rådet.

– Det betyr mye at skoleelever får være med på å bestemme i et så stort dannelsesoppdrag som Den kulturelle skolesekken er. Dette ungdomsrådet er et av de viktigste tiltakene i reell medbestemmelse i ordningen, sier Rahman Chaudry i Elevorganisasjonen til Kulturtanken.no

Det første møtet i rådet holdes 7. oktober.