Kompetanseløft for kordirigenter

Stortinget vedtok i desember å bevilge 1 million kroner til en satsing på kordirigenter i Norge. Kulturdepartementet besluttet i mai at Foreningen norske kordirigenter (FONOKO) skal administrere ordningen på vegne av Koralliansen. Koralliansen består foruten FONOKO av Ung i Kor, Ung kirkesang, Norges Korforbund, Norges kirkesangforbund, Norsk sangerforum og Norsk Sangerforbund og har til sammen 66 000 medlemmer i alle aldere og i hele landet.

– Korsang er den største kulturaktiviteten i Norge og gir svært mange positive ringvirkninger, Imidlertid er det mangel på kvalifiserte kordirigenter mange steder i landet. Derfor er det svært gledelig at vi nå har fått på beina denne satsingen slik at flere korsangeref får gleden av å synge under en dyktig dirigent, sier styreleder i FONOKO, Ida Cecilie Holm i en pressemelding.



17 kurs på ulike nivåer

Koralliansen har utviklet kurs for nybegynnere og kurs for dirigenter med noe erfaring. Disse kursene vil bli kjørt 12 ulike steder i Norge fra høsten 2017. I tillegg vil organisasjonene arrangere temakurs som er åpne for alle kordirigenter. Dette er masterclasses, kurs i ulike typer repertoar og kurs tilpasset unge dirigenter.

Mentorordning

I tillegg til dirigentkursene settes det også i gang en mentorordning der kordirigenter blir fulgt opp av mer erfarne dirigenter gjennom et år. Også denne ordningen vil bli tilbudt flere steder i landet.