Kampanje for bedre kulturlokaler

Av

Musikkutstyrsordningen, Norsk musikkråd og Kulturalliansen har gått sammen om oppropet Kultur må finne sted, under hasjtaggen #kulturmåfinnested. Målet er flere, og ikke minst, egnede kulturlokaler.

Bakgrunnen forklares på kampanjesiden slik:



Det finnes 1700 korps, 2200 kor, tusenvis av utøvere, dansegrupper, orkestere, spel og teaterlag i Norge. Over 300.000 nordmenn har musikk og kultur som hobby og lidenskap. Mange mangler lokaler og over 80% av lokalene som finnes er ikke egnet til bruken.

For fire år siden lovet regjeringspartiene å satse på lokal kultur for folk flest, som kulturskoler, korps og kor. Men NRK har funnet ut at det er blitt mindre penger til lokale og regionale kulturarenaer, de siste fire årene. For ikke så mange år siden gikk det 5 ganger så mye penger til idrettsanlegg som til kulturanlegg. Nå har forskjellen økt til 28 ganger så mye.

Les også: En ny kulturmelding må ha rom for kultur – bokstavelig talt!

Det henvises også til kulturloven der det heter: Alle, uansett hvor du bor, skal ha tilgang på å utøve og oppleve kultur.

Initiativtakerne peker på at for at dette skal bli mulig så trengs det lokaler som er egnet og utstyrt til slik bruk.