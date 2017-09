Internasjonal pris til Oslo-Filharmoniens sjefdirigent

Av

The Gramophone Classical Music Awards 2017 gikk av stabelen i London onsdag. Prisen for årets artist gikk til Oslo-Filharmoniens sjefsdirigent Vasily Petrenko. Pretenko er i tillegg sjefdirigent Royal Liverpool og European Union Youth Orchestras and Principal gjestedirigent for State Academic Symphony Orchestra of Russia (“Evgeny Svetlanov”).

Det er særlig hans tolkninger av Tchaikovsky og Scriabin som trekkes frem av juryen. Sistnevnte, som er med Oslo-Filharmonien, slippes også som album på LAWO Classics i oktober.

Dette er andre gang Pretenko hedres under Gramophone Awards. For ti år siden mottok han prisen for Årets unge utøver.