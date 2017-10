Ingrid Røynesdal fortsetter i Oslo-Filharmonien

Forlenger åremålet som direktør for orkesteret frem til 2025.

− Et enstemmig styre mener Ingrid Røynesdal gjør en utmerket jobb som leder av Oslo-Filharmonien, og vi har derfor fornyet hennes åremål med seks nye år, sier Oslo-Filharmoniens styreleder Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

Åremålet som direktør i Oslo-Filharmonien varer i seks år, og forlengelse må avklares senest et år på forhånd. Ingrid Røynesdals første åremål utløper 1. august 2019, samtidig med at orkesterets jubileumssesong begynner. Hensynet til stabilitet rundt jubileet var en av grunnene til at styret valgte å avklare stillingen så tidlig:

− Jeg er veldig glad for styrets tillit, sier Ingrid Røynesdal i meldingen.

Ingrid Røynesdal begynte som Oslo-Filharmoniens direktør høsten 2013. Hun kom fra stillingen som direktør ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen.