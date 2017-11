Ingen pris til Dansband under årets Spellemann

Av

Styret i Spellemann AS har vedtatt å trekke kategorien Dansband fra Spellemann 2017.

– Dette er veldig synd. Danseband er en sjanger med stor popularitet og et hengivent publikum over hele landet. Men antall påmeldte de siste fire årene kan tyde på at det ikke har vært stor nok rekruttering og nyutgivelser i denne kategorien på en stund. Med kun 8 påmeldte utgivelser i år ser vi det ikke naturlig å opprettholde Danseband som egen kategori, sier styreleder i Spellemann AS Marte Thorsby i en pressemelding.

Historisk sett har flere kategorier kommet og gått siden den prisutdelingen ble etablert allerede i 1973, og flere har endret navn i løpet av årene. Styret vurderer kontinuerlig kategorier og reglement får å best mulig gjenspeile virkeligheten.

Påmeldte i Danseband-kategorien vil få tilbud om å vurderes i en annen kategori etter innstilling fra Spellemanns kontrollutvalg. Hver enkelt kategori vurderes av en fagjury og nominerte offentliggjøres under pressekonferanse 9. januar 2018.

Det har kommet inn 700 unike og 1350 påmeldinger totalt til Spellemann 2017. Det er ifølge meldingen rekord, sammenlignet med tidligere år.

Spellemann 2017 går av stabelen i Oslo Konserthus den 25. februar 2018 og sendes direkte på NRK 1.