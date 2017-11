Indieselskapene tar stadig mer av markedet

Av

Paraplyorganisasjonen for uavhengige plateselskap, WIN, har for andre år på rad undersøkt det globale musikkmarkedet.

I rapporten WINTEL Worldwide Independent Market Report 2017 kommer det frem at de uavhengige selskapene i 2016 har en markedsandel på 38,4 prosent. Dette er en økning på 0,9 prosent fra året før, og inntektene var i 2016 på 6 milliarder dollar, mot 5,8 mrd. året før.

Gjennomsnittlig utgjør inntektene fra nasjonale markeder 68 prosent for de uavhengige selskapene.

Inntektene fra strømmetjenester steg samtidig med over 80 prosent fra 2015 til 2016, og utgjør 2.1 milliarder dollar. Dette vil si at 40 prosent av inntektene fra strømmingen går til de uavhengige.

Videre har de små selskapene i gjennomsnitt fire ansatte, og hyrer inn 20 frilansere, mens de uavhengige selskapene med inntekter over 20 millioner dollar i året i snitt har ansatt 102 mennesker, og jobber med 73 frilansere i året.

– Men hva betyr egentlig denne markedsandelen?

– På internasjonalt plan betyr dette at vi samlet er større og sterkere enn noen av de andre spillerne i markedet. Jeg tror mange har tenkt at den uavhengige sektoren ikke har hatt den samme markedskraften som de multinasjonale selskapene, men disse tallene viser at det ikke stemmer, sier medlemskaps- og internasjonal utviklingskoordinator Henriette Heimdal i WIN.

Hun tilskriver noe av veksten i inntekter fra strømmetjenestene til at større deler av katalogene til de uavhengige selskapene har blitt tilgjengelige i tjenestene.

– Noe av målet med denne rapporten er å få frem at det skapes store verdier, og at det er mange muligheter i den uavhengige sektoren.

Regner ikke distributørene

Det fremgår også av rapporten at 1,2 milliarder av inntektene til de uavhengige selskapene gikk gjennom distributører eid av enten multinasjonale plateselskap eller major-eide distributører. Heimdal forklarer at rapporten har fulgt rettighetsinntekter og ikke distribusjonsleddet i bransjen, fordi dette gir et mer korrekt bilde av markedsplassen.

– Rundt 20 prosent av alle salg fra uavhengige selskap går gjennom major-distributører. Inkluderes ikke disse inntektene vil du jo få et helt annet tall, og det har jo vært en trend at majorselskapene kjøper opp uavhengige distributører. Vi pusher veldig på at det er viktig at folk forstår at de har flere valg i distribusjonsverden.

Les også: Phonofile-salget – en opptur for norske utgivelser?

Hun understreker at selv om WIN promoterer de uavhengige distributørene, selvsagt ikke mener at de multinasjonale selskapene ikke har en funksjon i markedet.

– Men vi mener at de valgene det enkelte selskap og musiker tar er viktig. Og det at Phonofile har blitt solgt ut av Norge er jo kjempetrist. Det er veldig viktig at det finnes lokale krefter som kjenner det norske, og det nordiske, musikkmarkedet og som kan promotere i dette markedet, i tillegg til at de holder inntekter og skatteinntekter i Norge.