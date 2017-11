Hvem under 30 setter nordisk musikk på det internasjonale kartet?

Nå kan du nominere kandidater til Nordic Music Biz 20 under 30. Listen blir presentert under by:Larm.

De siste årene har en rekke talent og internasjonale stjerner kommet fra Norden. Artister, låtskrivere og produsenter herfra topper hitlister over hele verden og flere kommer til for å bli omfavnet av et globalt publikum.

Artistene jobber imidlertid ikke alene, og byLarm melder på sine nettsider at Nordic Music Biz 20 under 30 vil bli presentert på festivalen i mars. Dette vil være en liste over 20 unge mennesker som jobber i de viktige teamene bak suksessene.

Du kan nå være med å nominere kandidater til listen her. Disse må jobbe i et Nordisk musikk- eller underholdningsselskap, eller kulturorganisasjon med tette bånd til musikkbransjen. Kandidater som ble 30 år i 2017 er kvalifisert.

Nasjonale juryer vil lage en longlist fra sitt land som sendes til en felles, Nordisk jury bestående av 10 nøkkelpersoner i Nordisk og internasjonal musikkbransje. Denne juryen vil sammen komme frem til de 20.

Juryen vil basere seg på flere faktorer, inkludert, men ikke begrenset til: vekst i selskapet, karriereutvikling, anseelse i bransjen, innflytelse på bransjen i 2017, artistutvikling, innovasjon i deres felt, konsertinntekter, salg og streamingtall, radio og TV dekning og gjennomførte kampanjer.

20 under 30 er initiert av NOMEX, fellesorganisasjonen for de nordiske eksportkontorene; Export Music Sweden, Iceland Music Export, Music Export Denmark, Music Finland og Music Norway.