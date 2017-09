Høyere satser i Den kulturelle skolesekken i Akershus

Av

Akershus fylkeskommune har besluttet å oppjustere honorarsatsene i Den kulturelle skolesekken i tråd med lønnsveksten de siste to årene (4,9 %). De nye satsene gjøres gjeldende fra 01.08.2017.

Akershus fylkeskommune er ifølge deres nettsider det eneste fylke som har framforhandlet en egen rammeavtale med Kunstnernettverket om honorering i Den kulturelle skolesekken, og mange andre fylkeskommuner har valgt å følge satsene. Satsene stått på stedet hvil siden 01.01.2016, da Kulturtanken tok over forhandlingene. Etter at de tpå forsommeren ble kjent at dette ikke lenger var mulig gikk Akershus fylkeskommune i dialog med KS om de kunne ta over forhandlingene.

Les også: Ønsker styrke rettighetene til frilansutøvere i DKS

– Dette er etter vårt skjønn eneste riktige løsning og vi er glade for at KS har møtt oss så positivt i disse diskusjonene, sier Tone Østerdal, seksjonsleder for kultur i Akershus fylkeskommune til nettsiden.

Oppjusteringen som nå gjøres skjer i tett dialog med KS, og er ment som en midlertidig overgangsløsning i påvente av at KS har nødvendige fullmakter til å kunne oppta forhandlinger med berørte parter.