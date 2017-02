Her er årets Melodi Grand Prix-deltakere

Av

NRK offentliggjorde i dag hvilke artister som skal fremføre de ti bidragene som skal konkurrere under årets Melodi Grand Prix-finale i Oslo Spektrum.

I alt ble det sendt inn hele 1036 låter til musikkonkurransen. Det er ny rekord. Finalen holdes 11. mars vil bli sendt direkte på NRK 1.

De ti deltakerene er:

Artist: Ammunition

Låt: Wrecking Crew

Tekst og melodi: Erik Mårtensson og Åge Sten Nilsen

Artist: Amina Sewali

Låt: Mesterverk

Tekst og melodi: Amina Sewali

Artist: Elin & The Woods

Låt: First Step In Faith / Oadjebasvuhtii

Tekst og melodi: Elin Kåven og Robin Lynch

Artist: Ella

Låt: Mommy Boy

Tekst og melodi: PK Ottestad og Ida Maria

Artist: In Fusion

Låt: Nothing Ever Knocked us Over

Tekst og melodi: Niclas Arn, Gustav Eurén, Ulrik Eurén, Danne Attlerud, Cissi Kallin

Artist: Jenny Augusta

Låt: I go where you go

Tekst: Jenny Augusta Enge og Inga Þyri Þórðardóttir

Melodi: Jenny Augusta Enge

Artist: Jowst

Låt: Grab The Moment

Tekst: Jonas McDonnell

Melodi: Joakim With Steen

Artist: Kristian Valen

Låt: You & I

Tekst og melodi: Kristian Valen

Artist: Rune Rudberg Band

Låt: Run Run Away

Tekst og melodi: Peter Danielson, Åsa og Mats Larsson

Artist: Ulrikke

Låt: Places

Tekst og melodi: Tony Alexander Skjevik og Ulrikke Brandstorp