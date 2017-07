God sommer!

Mens du venter på at Ballade er tilbake i august kan du lese de av våre saker som engasjerte mest i vår.

Av

Ballade tar sommerferie i juli. For ferien anbefaler vi som lesestoff: Topp 10 Ballade-saker på Facebook i vår.

“– Jeg har ikke lyst til å slutte, jeg har hatt det så bra her og studentene holder meg ung. Men jeg er som en idrettsutøver, jeg gir meg på toppen!”

Sier resepsjonist Vera Scott Stenersen (69) ved Norges musikkhøgskole . I juni går hun av med pensjon.

Livet ved utdanningsdøren

“– Hvorfor skal det være ulovlig å tjene penger for konsertarrangører, når det er ok for litteraturfeltet?”

Festivalstøtte fra Kulturrådet krever at overskudd tilbakeføres drift. Norske Konsertarrangører og Øyafestivalen kritiske.

– Ingen vil investere i et AS de ikke kan ta utbytte av

“Det er ikke så lett å lage forsvarlig budsjett for høsten når vi ikke vet hvor mye TONO-penger vi må betale.”

– Mariann Bjørnelv, daglig leder ved Folken.

Forhandlingene mellom TONO og Norske Konsertarrangører brøt sammen i fjor, fra 1. juli må all klubber, som for eksempel Rockeklubben i Porsgrunn, derfor selv avtale og betale inn til TONO. Det pågår også forhandlinger mellom Norsk musikkråd og TONO etter at TONO sa opp rammeavtalen. Den går ut året.

Brudd mellom TONO og Norske Konsertarrangører

Paragrafen som fikk en rekke artister til å aksjonere – #utenmusikk – skal være avvist av Stortinget, og med det strøket fra Kulturministerens forslag til åndsverklov:

Åndsverkloven utsettes

Derfor har jeg ikke tatt på rustningen og kastet meg ut i kampen for Kulturrådet tidligere, skriver Anders Eriksson – som her tar opp lansen etter Karl Seglem, som forrige i mars spurte hvorfor ikke flere omfavner rådet:

Ja, vi elsker Kulturrådet!

“– Det er nærmest en latterliggjøring av vår virksomhet at forslaget ikke har vært grundigere forberedt. Det er jo også direkte frekt at forslaget kommer den måneden de foreslått flyttede tilskuddsmottakere sitter og jobber med neste års driftssøknader til Kulturrådet”

Sier Ingunn Sand i JM Norway. Også Trondheim International Chamber Music Competition og Melahuset er kritiske til regjeringens forslag om å flytte 49 kulturinstitusjoner til fylkesnivå. Regionreformen ble diskutert i Stortinget i begynnelsen av juni.

Flyttes fra stat til fylke

“Nå vil det selvfølgelig ikke være mulig å holde full objektivitet i en slik bok – alt kan ikke være med. Men bokas skjevhet hadde vært noe lettere å svelge dersom det som faktisk var med, også var litt sterkere.”

Les Maren Ørstaviks anmeldelse av Norsk Komponistforenings jubileumsbok 100 års utakt!

Jubileumsbok med habilitetsproblemer

“Kanskje blir Kulturtanken etter hvert nødt til å gi utøverne bedre opplæring i hvordan de kan forholde seg ikke bare til elevene, men til lærerne? Og i omleggingsprosessen ikke minst lytte til de av lærerne som dessverre opplever skolekonsertene som nok en tidstyv i jobbhverdagen?”

Maja Skanding har tatt for seg et år med forestillinger i regi DKS Hordaland:

Å pakke om en skolesekk

“Jeg var helt sjokka første gang det kom en liten gutt bort til meg og sang Arne. Jøssenavn liksom, hva er det foreldra dine lar deg høre på!”

Les Linn Carin Dirdals intervju med Egil Hegerberg, kjent fra blant annet Bare Egil Band, Black Debbath (Official), Gartnerlosjen, Hurra Torpedo og Thulsa Doom Norway:

Humor, helt seriøst

“Jeg synes generelt de norske kammermusikkfestivalene er altfor like. Noen burde ta ansvar for å undersøke mulighetene som ligger i sjangeren. Det kan være så mye, men mange konsentrerer seg bare om kjerneverkene”

Sa Eirik Raude som tok over Risør kammermusikkfest etter at Lars Anders Tomter forlot festivalen i fjor. Tomter har startet Fjord Classics i samarbeid med Vestfoldfestspillene – og jobber mot mer kammermusikk på fjellet i 2018.

Vil utvide kammermusikken fra fjord til fjell