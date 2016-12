Ballade tar juleferie og er tilbake i januar. Til julelektyre kan du få et gjensyn med noen av de mest engasjerende sakene fra året som har gått.

Vi har sett på statistikken. Og her de ti sakene som engasjerte flest av dere på Facebook i 2016:

”Det handler både om barna som kan være med i korpset, og om foreldrene, som kan skape seg nettverk med de andre korpsforeldrene.”

Er korps et godt integreringsverktøy?

Kan korps brukes til integrering?

Kritiker Emil Bernhardt er lei av misforstått høflighet mot klassisk-publikummet: “Pakk sammen utstyret og gå hjem hvis du ikke kan unnvære verdensvevens uendelige fristelser i de – til sammenligning – få minuttene disse verkene varer.”

Konsentrasjonens krav

– Det er ikke en menneskerett å få spillejobber. Men musikk er viktig for folk, og barn er ekstreme forbrukere, sier Eyolf Dale i bandet Albatrosh som har spilt mellom 200 og 300 skolekonserter. Endringer i Kulturtanken / Rikskonsertene kan bety en reduksjon på over 11 000 spillerjobber for norske frilansmusikere.

Nye Kulturtanken kan gi mindre jobb for musikere

Temperatur under panelsamtale på by:Larm i går. Er du enig med sjefen for Den Norske Opera & Ballett?

– For mye, og for dårlig musikk

“Solomon og Skandings kritikk baseres imidlertid bare på analyse av forestillingene og ikke på måten vi jobber på, det som er selve hjertet i Fargespill.” Fargespill svarer på: http://www.ballade.no/sak/kritikkens-plass-pa-paletten/

Ja til god forskning om Fargespill

“Lenge var jeg veldig opptatt av å være ”flink pike”, å spille riktig, gjøre riktig, å sørge for at folk skulle like meg. Jeg spilte Mozart etter reglene. Nå driter jeg i det.”

Les Maren Ørstaviks intervju med Marianne Baudouin Lie! / Alpaca Ensemble.

Finner flyten mellom musikk og språk

“- Jeg har alltid tatt popen altfor seriøst. Jeg har en så stor forventning til hva den kan utrette. Det skyldes kanskje at den statusen som kunsten har, som noe elevert, selvsagt, opphøyd, har bredt seg ut som et lag på min verden. Som en stor brille.” Les Liv Kristin Holmbergs intervju med Kyrre Bjørkås!

Magiske hull i virkeligheten

“Det er klart at indre glede ikke trumfer hardt arbeid til enhver tid, men det er uten tvil mye mindre stress å jobbe uanstrengt, og la suksessen komme som en bonus. Man kan alltids mene at musikken er fin. Eller har jeg misforstått noe?” Spør artist Igor Dunderovic i dette innlegget.

Den norske ideen om uanstrengt suksess

– Ved å være åpne og synlige som et fellesskap av kvinner, ønsker vi å nå ut, rekruttere og inspirere andre kvinner nettopp for å få bukt med ubalansen i musikklivet, sier plateselskapet og kollektivet KOSO

Synliggjør kvinner i en mannstung sjanger

Er det egentlig Forsvarets ansvar å bevare Forsvarsmusikken? I dag var det høring om Forsvarets langtidsplan:

Tybring-Gjedde: – Er dere i rett høringssal?

Amalie Stalheim, student ved Kungliga Musikhögskolan, har fått Royal Swedish Academy of Music stipend

Svensk stipend til Amalie Stalheim