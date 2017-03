Gjør vinylen seg best på veggen?

Av

Vinylsalget går opp. I England økte det med 60 prosent i fjor, mens IFPIs tall for Norge viste en vekst på 43 prosent i salg av vinylplater første halvår 2016.

Det britiske musikkmagasinet NME har sett bak de britiske tallene, og funnet et noe merkelig mønster. Ser man bort fra David Bowies Blackstar og Radioheads A Moon Shaped Pool er alle albumene på topp 10-listen over solgte LP-er gamle – og bestselgere. Fra The Stone Roses’ selvtitulerte debut (1989) til Nirvana – Nevermind (1991), Fleetwood Mac – Rumours (1977), Amy Winehouse – Back To Black (2006) og Bob Marley – Legend (1984).

For posører?

NME spør derfor det betimelige spørsmålet: Hvorfor kjøper folk album de mest sannsynlig allerede har, enten på CD eller nedlastet? Og svarer selv med et nytt spørsmål: Er vinylen den nye veggpryden, eller det nye tilbehøret, for posører?

Statistikk støtter opp om sistnevnte teori. BBC gjennomførte i fjor en undersøkelse der det kom frem at halvparten av dem som kjøper vinyl faktisk ikke har noen planer om å høre på platene de kjøper. Syv prosent av vinylkjøperne eier ingen platespiller.

Da undersøkelsen ble kjent, skrev blant annet Digitalmusicnews at en annen forklaring kan være at folk vil ha den fysiske følelsen av å holde innspilt musikk. Det gir ikke den samme tilfredstillelsen å ha musikken i strømmen, som å faktisk eie historiske album.

”Varig verdi”

Skal vi tro Dinside.no som i går skrev en sak om flere vinylhyller i platebutikkene kan sistnevnte mulighet være mest nærliggende for norske vinylkjøpere. Selv om trenden med eldre utgivelser er den samme som i England.

– Det er både eldre og unge som kjøper. En god blanding, vil jeg si. Men felles for begge gruppene er at de alle sammen vil ha klassikere. Stones og Beatles og sånt. Vi har 17-åringer inne i butikken som spør etter The Doors, sier butikksjef Øyvind Åsebø hos Platekompaniet på kjøpesenteret Oslo City i Oslo til Dinside.no.

Åsebø tror det økte platesalget butikken opplever kommer av at folk ønsker seg noe håndfast, med ”varig verdi”.

Den ekstra milen

Til Ballade ga Kristian Kallevik i plateselskapet Fysisk Format ytterligere en forklaring på vinylens vekst tidligere i år.

– De fysiske formatene har en evne til å få folk til å møtes fysisk i en platebutikk, eller på en platemesse. Det er en veldig fin og verdifull ting, som de digitale formatene ikke har. Det får mennesker til å komme ut av boblen. De digitale tjenestene med alle sine informasjonstekniske fordeler har en tendens til å fremme ensomhet.

Kallevik mener også at det nettopp er det upraktiske i at kunden må gå den ekstra milen for å få tak i en plate kan være med å opprettholde interessen rundt en plate eller en sjanger. Dette rimer med hva Einar Engelstad hos Apollon i Bergen sier til Dinside, selv om han understreker at det ikke er ”mainstream-ungdommen” som kommer for å kjøpe vinyl.

Nedlastingskode

Ser man imidlertid bak den bratte veksten i vinylsalg, utgjorde vinyl første halvår i 2016 likevel kun fire prosent av det totale musikksalget i Norge. Og vinylplater selges som regel med nedlastingskode skrevet på coveret. Så folk kan gå på nett og laste musikken ned, i tillegg.