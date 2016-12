Geir Bergkastet ny administrerende direktør i Operaen

Av

Det ble tidligere i høst kjent at nåværende direktør Nils Are Karstad Lysø slutter sommeren 2017.

Styret i Den Norske Opera & Ballett har tirsdag ansatt Geir Bergkastet som administrerende direktør fra 1. august 2017.

Bergkastet kommer fra stillingen som direktør ved Høgskolen i Lillehammer. Han har tidligere vært administrerende direktør i Oslo Kino AS, og direktør ved Nationaltheatret og Rogaland Teater. Hans karriere startet ved Statens Teaterhøgskole. Bergkastet har vært styreleder for Sentralen, Dansens Hus og Teater Manu, og har for tiden styreverv i NRK og Sparebankstiftelsen DNB.

– Den Norske Opera & Ballett er blant landets mest interessante virksomheter. Operaen huser kollektive kunstarter, og jeg har søkt jobben fordi jeg liker å forene krefter. I tillegg har jeg ønsket meg tilbake til kulturfeltet. Sammen med de kunstneriske lederne og alle de andre medarbeiderne ser jeg frem til å bygge videre på suksessen i det nye operahuset, sier Geir Bergkastet i en pressemelding.