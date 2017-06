Frelsesarmeen utlyser komponistkonkurranse

Av

I forbindelse med VM i gatefotball i Oslo 29. august – 5. september utlyser Frelsesarmeen en komponistkonkurranse.

Det skal komponeres en fanfare for standard «tenpiece»-besetning (men Eufonium velges i stedet for Eb-horn), og et verk for brassband på 3:30 minutter, der besetningen er:

Soprankornett i Eb / 1. kornett Bb / 2. kornettBb / flygelhorn Bb / 1. horn Eb / 2. horn Eb / Baryton Bb / 1. trombone Bb / 2. trombone Bb / Basstrombone / Eb-bass / Bb-bass / slagverk. Bortsett fra basstrombone som noteres i f-nøkkel, ønskes alle stemmer notert i g-nøkkel.

Verkene vil bli urframført under åpningen av VM i gatefotball tirsdag 29. august klokka 1500 og vil bli framført flere ganger i løpet av den påfølgende uka. Fanfaren vil bli brukt ved åpnings- og avslutningsseremoni og dessuten noen ganger i løpet av uka. Det andre musikkverket vil bli framført under åpnings- og avslutningsseremoniene.

Det deles ut en pris på 10.000 kroner til vinneren, men juryen forbeholder seg retten til å dele prisen i to med 3000 kroner for fanfaren og 7000 for verket på maks fire minutter.

Verkene vil bli publisert av Frelsesarmeen og det forventes en inngåelse av en alminnelig forlagsavtale mellom opphaver og Frelsesarmeen.

Mer informasjon om konkurransen og hvordan sende inn bidrag kan du lese her.