Fortsatt vekst i vederlagsinntekter

CISAC er paraplyorganisasjonen til kunstneres forvaltningsselskaper. TONO har vært medlem av siden 1929. I CISAC «Global Collections Report 2017» er de økonomiske resultatene til medlemsorganisasjoner i 123 territorier nå sammenstilt og analysert.

Rapporten viser at de globale vederlagsinntektene økte med 6 prosent til 9,2 milliarder euro som vil si rundt 88 milliarder norske kroner. De globale vederlagsinntektene har ifølge pressemelding fra TONO dermed økt tre år på rad, og er nå 18 prosent høyere enn i 2012. Innenfor musikkområdet isolert øker vederlagsinntektene med 7 prosent til 8 milliarder euro, eller 76 milliarder kroner.

Inntektene fra digital bruk av musikk har nesten tredoblet seg siden 2012, og hadde en vekst på 51,4 prosent i 2016. Samlet sett endte de digitale vederlagsinntektene på nesten én milliard euro, som vil si rundt 9,5 milliarder kroner. De digitale inntektene samlet sett er likevel langt lavere enn en rekke andre inntektsområder. Globalt står inntektene fra de digitale tjenestene for en fjerdedel av inntektene fra kringkasting, og utgjør kun 10 prosent av de totale vederlagsinntektene.

USA er det største markedet i verden med 1,76 milliarder euro (omtrent 16,8 milliarder kroner) i vederlagsinntekter, med en økning i det digitale markedet på 80 prosent fra året før, særlig drevet av vekst i inntekter fra strømming,

Vederlagene fra konsert og bakgrunnsmusikk øker også, og gjenspeiler at livemarkedene stort sett går godt. I Europa har vederlagene fra disse områdene blitt større enn kringkastingsinntektene for første gang. Globalt kommer fortsatt de største inntektene fra radio og TV, selv om resultatene viste en liten nedgang i 2016.

Store utfordringer

På tross av en sterkt økende strømmeøkonomi bekrefter rapporten at forvaltningsselskapene har uutnyttet inntektspotensiale på både det digitale og flere områder. I det potensielt enorme kinesiske markedet er vederlagsinntektene i 2016 på kun 23 millioner euro (ca 219 millioner kroner). Her betaler også kun 105 av mer enn 2000 radio- og TV-kanaler vederlag. I Afrika viser en undersøkelse blant CISAC-selskaper i 22 land at ikke mer enn 42 prosent av radiostasjonene er lisensiert, og betaler vederlag.