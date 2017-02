Flere besøkte Bergen Nasjonale Opera i fjor

Av

Bergen Nasjonale Opera (BNO) fylte 10 år i fjor. Årsmeldingen er nå klar og i jubileumsåret solgte BNO 32 prosent flere billetter enn i 2015. Antall besøkende økte med 17 prosent. Totalt antall publikum (inkludert gratis arrangementer) har økt fra 17 586 i 2015 til 20 499 i 2016.

Årsaken til veksten skyldes ifølge pressemeldingen nettopp økt aktivitet i forbindelse med BNOs 10-årsjubileum.

Året startet da med et samarbeid mellom BNO Bergen Filharmoniske Orkester og TSO Musikkteater i Trondheim. Regissør Michieletto sto bak forestillingen Madama Butterfly som ble satt opp i begge byer. Urpremieren på Folie á Deux ble vist i samarbeid med Borealis-festivalen. Erwartung ble satt opp i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester og Festspillene i Bergen. Storsatsingen I Capuleti e i Montecchi ble satt opp i Griegahellen i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester og Edvard Grieg Kor, der siste forestilling ble strømmet live for første gang i BNOs historie.

Senere på året ble festivalen Mimì Goes Glamping holdt. Den er et samarbeid med Åmot Operagard og lokale aktører i Sunnfjord. Vestlandsturnéen Dama til Mozart ble satt opp på 10 ulike kulturhus fra Førde i Sogn og Fjordane til Egersund sør i Rogaland.

– Dette er viktig i vårt arbeid med å nå nye publikummere, og de som ikke nødvendigvis reiser til en by for å se opera. Å kunne oppleve opera i mindre og intime settinger er noe vi ser har stor publikumsappell. Våre konserter i samarbeid med Grand Hotel Terminus tiltrekker et nytt publikum, til fulle hus. Og vår satsing på OperaPub, eneste scene som er åpen for alle, både profesjonelle og amatører, har vært svært populært blant publikum så vel som hos sangere, skriver BNO i meldingen.

I desember var det samarbeid med Bergen fengsel, avdeling Osterøy. Innsatte, ansatte, lokale korister og profesjonelle aktører fra BNO satte opp Trollet på Fantøya. I tillegg hadde BNO flere skoleprosjekter i 2016, og ca 2700 elever medvirket i ulike skoleprosjekter.

I 2016 ble også Einar Stefansson tatt opp i BNOs talentprogram “Unge Stemmer”. Programmet støtter og veileder ti regionale talenter gjennom studier i utlandet.

2017 kan by på samarbeid med Borealis på Private View med premiere 11. mars. Deretter er det duket for norgespremiere på Rossinis opera Il turco in italia 25. mars, i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester.