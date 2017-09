Festivalen Verket og Helgeland Sparebank oppretter musikkfond

Av

Musikkfestivalen Verket i Mo i Rana og Helgeland Sparebank vil stimulere til utvikling av musikktalenter og den kreative næringen på Helgeland. Nå opprettes fondet StøtteVerket. StøtteVerket skal gi ut et større beløp til en eller flere artister hvert år.

– Verket har hatt mange gode på scena fra Helgeland, men rekrutteringen er ikke bra nok. Dette ønsker vi sammen med banken å gjøre noe med. Fra tida jeg selv spilte i band vet jeg hvor mye noen tusenlapper betyr for å komme seg videre, sier daglig leder og booking-ansvarlig i Verket gjennom ni år, Hans Petter Haaland i en pressemelding.

Verket har hatt ideen om et fond i flere år, og vært i dialog med banken om fondet og mulige modeller siden 2015. Med ny treårig partneravtale og jubileumsåret 2018 i sikte, blir fondet endelig en realitet.

– Kulturbanken vil stimulere til at unge talenter fra Helgeland får mulighet til å satse i en utfordrende bransje. Helgeland Sparebanks engasjement er tosidig: På den ene siden vil vi motivere de som er i startgropa. På den andre siden vil vi verdsette musikerne for at de gir oss som bor her, gode opplevelser, forteller markedssjef Majken Hauknes i Helgeland Sparebank i meldingen.

Nye og etablerte band fra hele Helgelandsregionen kan søke. De må spille musikk i genrene Verket opererer i.

– Band og artister utenfor regionen kan også søke, men da må pengene legges igjen på Helgeland og prosjektet må kunne relateres direkte til regionen. Forutsetningen er at lokale krefter står for utførelsen av oppdraget, forklarer Haaland i meldingen.

Søknaden åpner på fredag 29.september.