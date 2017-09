En rekke endringer for Spellemann 2017

Påmeldingen er åpnet. I tillegg til at det nå er mulig å nominere utgivelser på 10 minutter, er det også endringer i jurysystemet.

Spellemann har nå åpnet påmeldingen. Påmeldingsfristen for Spellemann 2017 er til 13. november.

De største endringer fra i fjor er i følge Spellemanns nettsider:

Minstekrav til varighet på utgivelser er endret fra 20 minutter til 10 minutter. Dette gjøres for å favne både artister som hovedsakelig utgir musikk i singelformat, og samtidsverk som tidligere har falt utenfor. Det er som tidligere unntak fra dette for Årets Spellemann, Årets Låt, Årets Nykommer & GRAMO-stipend samt Årets Musikkvideo.

Ordningen med en storjuryen utgår og ersattes av et kontrollutvalg som kun vil ta stilling til om utgivelser er plassert i riktig kategori.

Separate fagjuryer for hver enkelt klasse gjeninnføres og alle jurymedlemmer må signere habilitetsskriv etter at de har fått oversikt over alle påmeldte utgivelser i sin kategori. Det blir også fire nominerte i alle kategorier, i motsetning til i fjor da det var variasjoner.

Jurykriteriene skal også være forenklet slik at fagjuryene får større frihet til å gjøre en helhetlig vurdering av utgivelsene.

Påmeldingsskjema finner du her.