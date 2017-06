Stortinget vedtok tirsdag at regjeringen skal legge frem en melding om en styrket kulturskole for fremtiden.

Stortinget behandlet tirsdag et forslag fra fire representanter fra KRF om en egen stortingsmelding om kulturskolen. De fikk flertallet med seg, melder Kulturskoleradet.no

– Dette kan bli en viktig styrking av kulturskolen som en del av den kulturelle grunnmuren i kommmunenorge, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd til nettsiden.

Representantforslaget ble lagt frem i april og hadde den klare beskjeden: Stortinget ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om en styrket kulturskole for framtiden.

I forslaget ligger det ifølge Kulturskolerådet også føringer om at staten skal ta et større økonomisk ansvar for ansvar for utviklingen av kulturskolen og at det må settes tak for foreldrebetalingen.