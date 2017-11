EDVARD-pris til Susanna

Av

EDVARD-prisen deles ut av TONO årlig i fem kategorier. Søndag, 5. november, på Sentralen, under Oslo World, fikk Susanna overrakt prisen på scenen av Fay Wildhagen, som vant EDVARD-prisen i fjor.

– Det er veldig stas å motta EDVARD-prisen i Åpen Klasse for albumet Triangle. Prisen er en stor anerkjennelse av mitt arbeid som komponist og

tekstforfatter, som jeg blir svært glad for å få. Tusen takk til juryen og TONO for det, sa Susanna til TONO etter utdelingen.

Les også: Amerikansk artist coverer helt Susanna-album

I Juryens begrunnelse heter det:

”For mange bestod det første møtet med Susanna Wallumrød i særegne nytolkninger av kjente sanger på begynnelsen av 2000-tallet. Siden den gang har Wallumrød imponert sitt publikum gang på gang. Og langt ifra bare som sanger og artist. Wallumrød er komponist og tekstforfatter i verdensklasse. Hennes musikk er sjangeroverskridende og uforutsigbar. Den er leken og alvorlig på samme tid. Uansett om hun gjør nye versjoner av kjente verk, setter musikk til dikt av Gunvor Hofmo, eller skriver både tekst og musikk selv, så er det en umiskjennelig identitet av Susanna i alt. Kall det gjerne integritet. Vi tror at nettopp integriteten er noe av årsaken til at hun også tiltrekker seg et så vidt publikum fra så ulike scener, det være seg jazz, samtid eller pop.

Albumet «Triangle» utkom i 2016. Over ikke mindre enn 22 spor tas vi med på en reise gjennom et originalt og mangfoldig musikalsk univers. Tekstene går til dypet av hva det er å være et undrende menneske. Hun har selv komponert alle sporene på albumet, og fremstår som en helstøpt og moden komponist og tekstforfatter. Hun beveger seg fra popmusikkens fengende enkelhet til det utforskende feltets komplekse overraskelser med den største selvfølgelighet. «Triangle» har høstet sterke anmeldelser, både internasjonalt og her til lands. Hun vant Spellemannprisen for albumet tidligere i år. Hun har også imponert EDVARD-prisens jury. Vi gratulerer Susanna med et slagkraftig album, og gleder oss til fortsettelsen på en allerede strålende karriere».

EDVARD-prisen

EDVARD-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998, og som tildeles opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere, og å øke nordmenns forståelse for og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon.

Fagjury

EDVARD-juryen 2017 bestod av komponistene Arvid Wam Solvang, Hilde Wahl, Therese Birkelund Ulvo, Klaus Sandvik, Rita Engedalen, Gøran Grini, samt musikkforleggerne Jan Stefan Bengtsson og Stine Lieng.