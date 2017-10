EDVARD-pris til Marit Larsen

Larsen vinner prisen i kategorien Populærmusikk, for albumet «Joni was right I & II».

TONOs EDVARD-pris i kategorien Populærmusikk 2017 tildeles Marit Larsen for albumet «Joni was right I & II».

– Å vinne Edvard-prisen er bare så utrolig gjevt. Jeg er fremdeles veldig stolt over denne utgivelsen. “Joni was right” var en arbeidsseier, et førstereisprosjekt for plateselskapet mitt og et ekte kjærlighetsbarn på samme tid. Å se et givende, utmattende og ufattelig fint år oppsummert og feiret på denne måten gjør meg varm og ydmyk. Tusen takk, sier Marit Larsen i en pressemelding.

Prisen består av et trofé av Bruno Oldani, et diplom og 50.000 kroner.



Juryens begrunnelse:

«Albumet «Joni was right I & II», i utgangspunktet bestående av to separate EP-er, er et modig pop-prosjekt med et smykkeskrin av låter i bakspeilet. Å utsette seg for en direkte sammenligning med tidligere mesterverk har ikke bare stor fallhøyde, det kan også fort bli etuoverkommelig hinder. Snubletrådene er mange, og veien ned i grøfta av halvgode kopier er farlig kort. Ikke så med Marit Larsen. Hun viser oss i stedet nye veier og nye utsyn i et velkjent og ikonisk musikalsk terreng. I ”Joni was right I & II” briljerer Larsen som usedvanlig reflektert låtskriver med hardt tilstrebet egenart.

Larsen har en bunnsolid forståelse av hvilken musikalsk arv hun som komponist forvalter, og kan derfor ta avmålte og elegante grep. Eksempler er det sømløse og velplasserte taktskiftet i låta ‘Bluebelle Mountain’ og de rytmisk forsinkede melodiforskyvningene i verset i låta ‘Shelby Avenue’. Albumet er en sjeldent velbalansert miks av musikalsk referansetydelighet og en fintfølende tilbakeholdt egen identitet.

Dette albumet tør, og vil, gå mot strømmen av nuet og øyeblikkets fest. Larsen vektlegger livets modning, dets erkjennelser og kanskje viktigst: Fortsettelsen. Når låta ”A stranger song” blir hengende i løse lufta, og når tekstfrasen “Broken hearts can keep on beating” stopper framdriften i låta ”Winter never lasts forever”, da er det videre vi skal – mot det vi ikke kjenner. Å utforske det fremmede som en kilde til utvikling er ikke populærmusikkens hovedspor, men det er her Larsen trer frem som en solid popkunstner.

EDVARD-juryen 2017 bestod av komponistene Arvid Wam Solvang, Hilde Wahl, Therese Birkelund Ulvo, Klaus Sandvik, Rita Engedalen, Gøran Grini, samt musikkforleggerne Jan Stefan Bengtsson og Stine Lieng.

Om prisen

EDVARD-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998, og som tildeles opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere, og å øke nordmenns forståelse for og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon.