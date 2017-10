EDVARD-pris til Cashmere Cat

Av

Magnus August Høiberg, bedre kjent som Cashmere Cat, er vinner av TONOs EDVARD-pris 2017 i kategorien Utfordrer. Han får prisen for sin samlede produksjon i 2016.

– Det er superstas å få EDVARD-prisen. Stor takk til TONO for at dere følger med på musikken jeg lager, sier Magnus August Høiberg, bedre kjent under artistnavnet Cashmere Cat.

Høiberg fikk prisen utdelt som en overraskelse av TONO sammen med sin nærmeste familie, venner og samarbeidspartnere på en café i Oslo torsdag 19. oktober. Høiberg er bosatt i USA, men er på verdensturne og avholder i disse dager konserter i noen av de største byene i Norge.

I juryens begrunnelse heter det:

”Årets utfordrer trives kanskje best i skyggen, skjult bak luggen, men hans distinkte lyd har gjort ham til en favoritt blant verdens største artister. Komponist og produsent Magnus August Høiberg fra Halden er en innovatør på sitt felt. Fra å være en prisbelønt DJ hjemme i Norge har han blitt en internasjonal fanebærer for krysningen mellom klubb- og urbanmusikk.

Ifølge ham selv snublet Høiberg over sitt eget sound etter å ha sett seg lei av å kopiere heltene sine. Det som i utgangspunktet var et forsøk på å parodiere kontemporær popmusikk, viste seg å bli hans styrke og kjennetegn. En munter blanding av sensuell R’n’B og dansbar EDM, kombinert med et øre for fiffige detaljer, skulle bli hans unike signatur. Man gjenkjenner en Cashmere Cat-produksjon i løpet av låtens fire første takter, og de kan på et øyeblikk bevege seg fra muntert til sårt, så fra stillferdig til grandiost. På den måten utfordrer han det dynamiske spekteret i dagens poplandskap.

2016 har vært kattens år. Porteføljen av artister som har fått nyte godt av Magnus Høiberg sitt talent for komposisjon og produksjon inneholder navn som Ariana Grande, Selena Gomez, Britney Spears og Ty Dolla Sign. En av 2016s mest slagkraftige albumutgivelser,”Starboy” av The Weeknd, har Høibergs signatur på hele fire låter. Han ga også ut sitt kritikerroste debutalbum, og jobbet også med Kanye West, noe han selv har sagt var oppfyllelsen av hans største drøm.

Cashmere Cat lar musikken tale for seg selv. Han er et bevis på at man ikke trenger å stå midt i rampelyset for å bli en stjerne.»

Om EDVARD-prisen

EDVARD-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998, og som tildeles opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere, og å øke nordmenns forståelse for og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon.

Fagjury

EDVARD-juryen 2017 bestod av komponistene Arvid Wam Solvang, Hilde Wahl, Therese Birkelund Ulvo, Klaus Sandvik, Rita Engedalen, Gøran Grini, samt musikkforleggerne Jan Stefan Bengtsson og Stine Lieng.