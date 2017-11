ECM-katalogen nå tilgjengelig i strømmetjenestene

Av

ECM Records annonserte fredag 17.november at de utvider samarbeidet med distribusjonspartner Universal Music Group og slipper nå hele ECM-katalogen på de største strømmetjenestene på markedet.

ECM er anerkjent for sin moderne jazz og klassiske musikk, og katalogen er kuratert av selskapets grunnlegger Manfred Eicher. ECM har siden starten holdt en gjennomgående høy kunstnerisk standard og dets musikk og cover-design har vært gjenstand for bøker, filmer og utstillinger verden over. Utgivelser fra artister som Keith Jarrett, Jan Garbarek, Paul Bley, Arvo Pärt, András Schiff, Kim Kashkashian, Anouar Brahem, Jack DeJohnette, Tomasz Stanko, Avishai Cohen, Nik Bärtsch, Vijay Iyer, Gidon Kremer, Meredith Monk vil nå bli tilgjengelig på Apple Music, Spotify, TIDAL og Amazon Prime/Unlimited.

Deutsche Grammophon, UMGs klassiske plateselskap, er ansvarlig for den internasjonale distribusjonen av ECM-katalogen og lanserer omfattende kampanjer i samarbeid med strømmetjenestene.