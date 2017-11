Disse vant P3 Gull

Prisene ble delt ut under et tv-sendt show fra Skur 13 i Oslo lørdag.

Av

P3 Gull 2017 gikk av stabelen på Skur 13 i Oslo lørdag kveld. Arif, Sondre Justad, Hkeem & Temur, Cezinando, Sigrid, OnklP og King Skurk One & Linda Vidala spilte live under det tv-sendte showet.

Prisene gikk til:

P3-prisen:

Onkel P

Årets nykommer:

Sigrid

Årets låt:

Cezinando

Årets live:

Karpe Diem

Prisene for Årets live og Årets låt ble stemt fram av publikum, mens prisen for Årets nykommer og P3-prisen ble delt ut av juryen. For sistnevnte var ingen nominerte på forhånd.

Juryen besto av: Mats B. Bugge (musikksjef), Adiele Arukwe (musikkprodusent/programleder) Ali Soufi (musikkjournalist/anmelder), Silje Therese R. Nordnes (programleder), Tete Lidbom (musikkprodusent/programleder), Vida Lill Berge (programleder) og Wolfgang Wee (musikkprodusent/programleder).