Disse fikk Prøysenprisene

Prøyesenprisen, Teskjekjerringprisen og Alf Prøysens ærespris er opprettet til ære for dikteren, forfatteren og sangeren Alf Prøysen, og er en videreføring av Alf Prøysens Minnefond. Prisen består av en statuett og 25.000 kroner.

Prøyseneprisene ble i år elt ut på under konserten «Prøysen tel by’n» i Kulturkirken Jacob torsdag 23. november.

Lars Martin Myhre mottok Alf Prøysens ærespris.

I juryens begrunnelse heter det:

“Alf Prøysens ærespris deles i år ut til en av de virkelig bærende bjelkene i norsk musikkliv gjennom snart femti år. Årets vinner er artist, musiker, komponist og produsent, født i 1956 og vokst opp utenfor Tønsberg i Vestfold.

Vinneren har vært fulltidskunstner siden tenårene har komponert musikk som hver eneste nordmann kan utenat. Årevis med topplisteplasseringer til sammen, hvor den lengst-liggende rundet 98 uker på VG-lista. Vinneren har mottatt fire Spellemann-priser, og flere nominasjoner, for sin visekunst, også gjennom sitt samarbeid med andre bautaer i bransjen.

Samarbeid og samvirke har stått sentralt i vinnerens kunstnergjerning; Odd Børretzen, Arild Nyquist, Ingvar Hovland, Gro Dahle og en rekke ulike produksjoner for statskanalen. Han er en lagspiller og jobber for at fellesskap skal blomstre og overleve. Han er og har vært svært aktiv i arbeidet med å sikre norske komponister og tekstforfatteres rettigheter, og har gjennom årelange verv i både TONO og NOPA stått i front for det utviklingsarbeidet som nå gjør at disse organisasjonene fremstår som vitale, relevante og slagkraftige.

Juryen har besluttet å dele ut denne æresprisen i år fordi mannen som skal få den fortjener en utmerkelse for sitt lange og fortjenestfulle virke innen musikk, visekunst og formidling av norske tekster innenfor de områdene Alf Prøysen selv arbeidet innenfor. Norsk visemusikk hadde ikke vært hva den er i dag, og dens aktører hadde ikke hatt de samme vilkårene de har i dag, hadde ikke æresprisvinneren og hans likekvinner og –menn gått opp løypa slik de har gjort.

Vi håper du fortsetter å bre om deg med din eksepsjonelle finesse, kunstneriske finurlighet, beundringsverdige musikalitet, ærlige nerve, smittende engasjement, samlende lagånd og utrettelige tro på visemusikksjangerens dype kraft i mange, mange, mange år til. Hadde Alf Prøysen, med sitt finurlige tekstunivers, selv vært tilstede i bransjen i dag hadde det sannsynligvis oppstått et vakkert samarbeid med årets æresprisvinner for lenge siden. Og juryen får gåsehud av å tenke på hvordan det ville ha blitt hørende ut.”

Prøysenprisen gikk til Julia Witek, Ingeborg Marie Mohn og Emilie Christensen i gruppa No. 4.

Juryens begrunnelse:

“Årets Prøysenprisvinnere gikk på samme videregående skole og her startet deres musikalske samarbeid. Bandet deres fikk sin oppstart på en interrailtur i 2007, og siden da har de holdt sammen og samarbeidet tett om å lage, tekster, melodier, og arrangere dem klare til konserter.

Juryen har veldig sans for deres uforutsigbare, finurlige tekster som tar opp arven etter Alf Prøysen på en mesterlig måte. En anmelder skrev om deres første album: ”En forbausende flott oppvisning i kammerpop på oslomål”. Deres første singel, ”Lite og stort”, ble en radiohit. De sier selv at de ønsker å være en blanding av Alf Prøysen og Beyoncé, og juryen er enstemmig i sin dom.”

Rasmus Rohde fikk Teskjekjerringprisen

Juryens begrunnelse:

“Årets vinner av Teskjekjerringprisen har lang fartstid som musiker, skuespiller, låtskriver, komponist og dramatiker. Han har gjennom hele sitt virke hatt barn som målgruppe og han har levert nybrottsarbeid for sitt unge publikum både som skapende og utøvende.

I 2007 startet han Verdens beste band og spilte inn plata ”Kyssing er hæslig”, som resulterte i at han fikk Spellemannspris for beste barneplate samme år. Denne prisen fikk han også i 2010 for sin andre plate, ”Puppan til pappa”. Bare titlene sier alt om en utøver som har et frodig språk og som vet hvordan han skal nå fram til unger og deres fantastiske univers. Juryen mener at han tar opp arven etter Alf Prøysen på mesterlig vis. Han bruker sin dialekt, fantasi og fortellerglede i alt han gjør. Han er et multitalent og har mottatt mange priser for sitt kunstneriske virke tidligere.”

NOPA og Libris har siden 1996 stått for utdeling og finansiering av prisene. Prisen kan gis til én person eller flere som har samarbeidet om en oppgave. Prisen kan også tildeles grupper eller institusjoner. Juryen består av fire personer oppnevnt av NOPA og Libris.

