Disse fikk årets Rolf Gammleng-priser

Prisene fra Fond for utøvende kunstnere ble delt ut mandag kveld.

Av

Fond for utøvende kunstnere delte mandag kveld ut priser for over en halv million kroner. Rolf Gammleng-prisen gis til kunstnere som har utmerket seg på plateinnspillinger eller på scenen.

10 forskjellige utøvere og band ble hyllet av sine egne på Engebret Café i Oslo, med en pris som har blitt delt ut helt siden 1982. Prisen belønner faglig dyktighet og kvalitet i alle ledd, uavhengig av salgstall.

Veteranprisen, som i år gikk til Bjørn Eidsvåg, er på 75 000 kroner, mens de andre prisene er på 50 000 kroner. Viktigere enn pengene er imidlertid anerkjennelsen fra fagfeller i utøverorganisasjonene og hos fonogramprodusentene som foreslår kandidater til prisen, og fra fondets styre som bestemmer hvem som skal få den.

Prisen er oppkalt etter Musikerforbundets Rolf Gammleng, som var sterkeste pådriver til FFUKs opprettelse i 1957.

Årets prisvinnere er:

Veteranprisen: Bjørn Eidsvåg

Juryens begrunnelse:

Årets veteranprisvinner ble født på samme dag som Norge innførte 16 måneders verneplikt, den 17. mars 1954, og i starten på den kalde krigen. Men kaldt er ikke et begrep vi forbinder med årets Veteranprisvinner. Snarere er det tanker om trøst og varme som fyller det norske folk når hans navn nevnes.

Han ble født på industristedet Sauda, faren var baker, men sønnen søkte sine egne veier og ble utdannet prest på Menighetsfakultetet i Oslo. Søken er et annet ord mange forbinder med prisvinneren. For mens han har skrevet tekster og musikk som har gått rett i hjertene på det norske folk, har han også vært på leting – noe han ofte har snakket om i intervjuer. Kanskje det er nettopp derfor folk kjenner seg igjen i tekstene hans, som rommer forståelse, opprør og oppgjør, søken etter det gode, kjærlighet og trøst.

Han startet sin musikerkarriere i ung alder, og ga ut sitt debutalbum i 1976. Siden har platene, 25 eller 26 i alt, kommet som perler på en snor. Mange av dem med store kommersielle suksesser, og de fleste av dem med sanger som har festet seg i folks bevissthet for evig. Han skriver, komponerer og framfører sine sanger, alene eller også i duetter eller med stort orkester i ryggen.

Bjørn Eidsvåg har fått det som finnes av priser og utmerkelser, han har også fått Rolf Gammleng-prisen tidligere i kategorien Viser.

Studiomusikere: Martin Horntveth og Kyrre Fritzner

Juryens begrunnelse:

Kyrre Fritzner er sanger, gitarist, keyboardist, trommeslager, plateprodusent og låtskriver, han har koret for Paul McCartney, er med i CC Cowboys og i De Lillos, har egne band, og har deltatt på en enorm mengde innspillinger. Å lese hans diskografi er som å lese Norsk Rockleksikon. Han spiller med Tommy Tokyo og Finn Kalvik, har deltatt på innspillinger med De Press og Jokke og Valentinerne, Tre små kinesere, og Tor Endresen, Hanne Krogh, Di Derre, Anita Skorgan, med flere. Spennet er stort, og Kyrre Fritzner takler det meste.

Martin Horntveth, musiker, mest slagverker, komponist, jazzmusiker og elektronika-artist fra Tønsberg. Han var med å starte Jaga Jazzist og The National Bank. For sangen «Tolerate» fra The National Banks debutalbum fikk han Edvard-prisen 2005 i klasse popmusikk sammen med broren Lars og tekstforfatter Martin Hagfors.

Som soloartist har han gitt ut to EP-er innen elektronika og turnert i USA og Europa. Han har også et mer pop/rock-orientert soloprosjekt under navnet Wolf Whistle hvor han selv spiller alle instrumenter.

Martin Horntveth har spilt med Bigbang, Bertine Zetlitz, Anneli Drecker, Thomas Dybdahl og Home Groan. Han har skrevet musikk til TV-serier og deltatt i TV-serien Torsdag kveld med Steinar Sagen hvor han var musikkansvarlig og studiomusiker

Kunst/samtid: Rolf Erik Nystrøm

Juryens begrunnelse:

Prisen i år går til en saksofonist og komponist innen samtidsmusikk. Han er diplomutdannet ved Norges Musikkhøgskole og er nå foreleser i faget improvisasjonsbasert samtidsmusikk ved siden av sitt meget aktive liv som utøver. Han har et unikt talent. Han imponerer ikke bare med ekstraordinær teknikk og kontroll på sitt instrument, han er ekstremt tilstedeværende i alt han gjør.

Prisvinneren er mildt sagt allsidig. Han har vært solist med norske symfoniorkestre og med et utall andre internasjonale ensembler. Frontfigur i Poing, med i Dozo, Hero og Zanussi Five, og har vært med på et 50-talls innspillinger innen forskjellige sjangre. Hans første solo-album kom i 2006, dette ble nominert til Spellemannsprisen. En musiker som tar enhver musikalsk utfordring veldig seriøst, men også med en umettelig lyst til å spille, og med masse humor.

Jazz/metal/impro: Jørgen Munkeby

Jurynes begrunnelse:

Jørgen Munkeby har spilt med den forrige prisvinneren, Hanne Hukkelberg, og også med Martin Horntveth i Jaga Jazzist, hvor han var med i mange år. Han trakterer tenorsax, fløyter, gitar, bass-klarinett, keyboards og vokal. Han beskrives som en jazz- og «hevvi-mettall»- musiker, sanger og låtskriver. Han var hovedbidragsyter til plata A Livingroom Hush med Jaga Jazzist, denne ble kåret til beste jazzalbum i 2002 av BBC. Prisvinneren har også spilt med band som Motorpsycho, Enslaved, Ihsahn, Big Bang, blant flere.

Mest kjent er han som frontfigur i gruppa Shining, som han dannet i 1999 sammen med medstudenter fra Musikkhøyskolen. Han har vært med på 5 album med Jaga, og 8 med Shining, i tillegg til at han har bidratt på en mengde andre utgivelser.



Viser/folkemusikk: Anne Nymo Trulsen (Hekla Stålstrenga)

Juryens begrunnelse:

Anne Nymo Trulsen er sanger og pianist, heri inkludert trøorgel, født på Finnsnes og bosatt i Tromsø. Hun har sunget med band som Misvær Skaforening, Senjahopen, The Publiners, Moen Melk & Jazz, Vamp, og flere andre. Men – mest kjent er hun nok som soloartist og som medlem i Hekla Stålstrenga. Gruppa som spiller rocka folkemusikk basert på nordnorsk tradisjonsmusikk. De har gitt ut flere album, og skapt låter vi har fått et forhold til. Hekla Stålstrenga har holdt på i et 10-år, i høst kommer de med sin første juleplate. Det tipper vi blir jul med en vri.

Som soloartist har vår prisvinner gitt ut albumet «Skråblikk», og neste plate er planlagt utgitt neste år. Hun har vært nominert til Spellemann 4 ganger sammen med Hekla Stålstrenga, og i 2014 ble de kåret til Årets Folkemusiker.

Hun er utdannet innen samfunnsfag og drama, og har jobbet som instruktør og musikkpedagog ved siden av sin artistkarriere. Hun har hatt flere prosjekt for Den kulturelle skolesekken, blant annet «Musikk og dans fra nordområdene». En allsidig kunstner, en flott musiker,



Pop/rock: Madcon

Juryens begrunnelse:

Prisen i klassen pop/rock – går til et fyrverkeri av et band! Vi har alle danset til musikken deres, sunget sangene, klappet og hojet når de har opptrådt, som band, som dommer i musikk-konkurranser, som eminent danser i Skal vi danse. Flotte sangstemmer, rytme i hver fiber, gode melodier, – Madcon!

Madcon er en av de største norske popsuksessene noensinne. En bejublet og prisbelønt hiphop-duo bestående av Yosef Wolde-Miriam og Tshawe Baqwa – begge fra Oslo. Duoen ble dannet allerede i 1993, men platedebuten kom først i 2000. 6 album har det blitt, og en drøss med singler. 6 Spellemannspriser og enda flere nominasjoner.

Da «Beggin’» kom i 2007 ble de Norges mestselgende hiphop-gruppe, OG hele Norges yndlinger. Det er ikke en selvsagt ting for en hiphop-gruppe. Dette var også det internasjonale gjennombruddet for Madcon.

Åpen Klasse: Hanne Hukkelberg

Juryens begrunnelse:

Sjelden har en prisvinner passet bedre i denne kategorien. Hanne Hukkelberg er rett og slett umulig å sette i bås! Men som født og oppvokst på Kongsberg så er det vel ikke så rart om hun er influert av jazz, og hun har tidligere fått den høythengende Radka Toneffs Minnepris.

Prisvinneren har sunget siden hun var lita, men startet sin profesjonelle karriere i 2003. Hun synger, spiller slagverk, piano og gitar. Hun er også komponist, og har blant annet skrevet filmmusikk. Prisvinneren er utdannet cand. mag. fra Norges musikkhøgskole.

Fem kritikerroste album har det blitt, og Spellemannspris i Åpen Klasse for ett av dem, Rykestrasse 68. Det siste albumet, Trust, ble sluppet i oktober i år. Kvalitet i alle ledd, vakkert fremført.

Skuespiller: Guandaline Sagliocco

Danser: Ole Willy Falkhaugen