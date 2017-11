Disse fem talentene kan vinne Statoilstipend

Av

Statoils talentstipend i klassisk musikk er en del av talentutviklingsprogrammet Morgendagens Helter der selskapet støtter unge utøvere innen idrett, kultur og utdanning. Talentstipendet er på én million kroner og deles ut under Høstkonferansen den 28. november.

– Årets finalister til Statoils talentstipend i klassisk musikk er blant de mest lovende unge musikere vi har i Norge. Alle finalistene har imponert over tid og innehar flere av kvalitetene som skal til for å lykkes internasjonalt, sier Leif Ove Andsnes, ambassadør for Statoil Morgendagens Helter og årets juryleder i en pressemelding.

Stipendet er blitt delt ut siden 1990. Målet er at stipendet skal fungere som en døråpner for unge talentfulle musikere som vil satse på en karriere innenfor klassisk musikk, både nasjonalt og internasjonalt.

– Et talent er ikke medfødt, det krever en sterk indre glød, læringsvilje og innsats over tid for å slå igjennom internasjonalt. Dette er kvaliteter som vi kjenner igjen hos årets finalister og andre talenter vi støtter enten de spiller fotball, synger eller forsker på bærekraftige løsninger, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef for Statoil Morgendagens Helter i meldingen.

Fjorårets vinner av talentstipendet var Bergens-jenta Sonoko Miriam Welde som nå studerer ved en av Europas beste skoler for å utvikle seg videre som kammermusiker og fiolinist.

Årets finalister er:

Sandra Lied Haga, cello (23 år, fra Oslo)

Sandra begynte å spille cello tre år gammel, og er den yngste personen som noen gang har deltatt i programmet for spesielt talentfulle barn ved Barratt Due musikkinstitutt. Kun 12 år gammel debuterte hun i Wigmore Hall og har i løpet av karrieren vunnet fire internasjonale førstepriser og en rekke andre priser i Skandinavia.

Amalie Stalheim, cello (24 år, fra Bergen)

Amalie begynte å spile cello allerede seks år gammel. Hun har vunnet flere internasjonale priser og hat en rekke solistoppdrag for en rekke anerkjente orkestre. 24-åringen er den eneste nordiske musikeren som har blitt plukket ut til det prestisjetunge Verbier Festival Academy to år på rad.

Miriam Helms Ålien, fiolin (25 år, fra Alta)

Miriam er regnet som en av de mest lovende artistene i norsk musikkliv, har har siden sin solistdebut som åtteåring spilt med en lang rekke nasjonale og internasjonale orkestre. Hun har gjennom karrieren vunnet flere priser, blant annet som Årets Musiker i 2015.

Caroline Wettergreen, sopran (31 år, fra Bergen)

Caroline har gjennomført åtte år med studier i både Oslo og København for å utvikle sitt talent. Allerede i 2011 debuterte hun ved Den Norske Opera & Ballett og fem år senere gjorde hun sin første forestilling i Tyskland som karakteren La Fee i Askepott. 31-åringen anses som Norges nye operastjerne.

Bror Magnus Tødnes, Tenor (24 år, fra Eiksund)

Bror Magnus har vunnet flere internasjonale priser for sin sangstemme og ble tidligere år spesielt invitert av Dronning Sonja til å synge under Operagallaen i København. 24-åringen har gjennom karrieren gjennomført flere opptredener på både nasjonale og internasjonale operascener.