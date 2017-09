Disse får Anders Jahres Kulturpris

Av

Anders Jahres kulturpris tildeles i år fem utøvere og tradisjonsbærere innen folkemusikk og folkedans. Dette gjøres ifølge en pressemelding fordi folkemusikk- og folkedansfeltet er så stort og sammensatt. Prispotten som de siste 10 årene har vært på 1.2 millioner kroner, økes til 1.5 millioner og det deles ut til fem priser a 300.000 kroner. Prisen vil deles ut torsdag 14. september kl. 18:00 ut ved en høytidelig seremoni i Universitetets Aula med prisvinnerne til stede.

Prisvinnerne får i følge meldingen prisen for sine fremragende kunstneriske innsatser, og bidrag til økt kjennskap og interesse for folkemusikk og folkedans.

Dette er vinnerne:

Knut Buen (68) er en folkekunstner som favner bredt. Han er en av våre fremste hardingfelespillere og dessuten en aktiv rosemaler. Buen har siden barndommen vært opptatt av å samle inn slåtter og fortellinger. Denne interessen har resultert i mange utgivelser av både musikk og litteratur på Buen Kulturverkstad. Ved siden av å være en solid tradisjonsutøver, er Buen også en høyt anerkjent slåttekomponist. Han har laget mange nye slåtter, og dessuten medvirket i ulike konstellasjoner med artister fra forskjellige sjangre. Buen har fått flere Spellemannpriser, vunnet Landskappleiken og blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Han ble statsstipendiat i 1989 og fra høsten 2017 blir Knut Buen tilknyttet Norges musikkhøgskole som professor II.

Kirsten Bråten Berg (67) er sølvsmed og folkesanger bosatt i Setesdal. Fra platedebuten med gruppa Slinkombas i 1979 har hun medvirket i et stort antall utgivelser og prosjekter. Hun har samarbeidet med musikere fra mange forskjellige land og sjangre. Samarbeidet med jazzmusikeren Arild Andersen på bestillingsverkene «Sagn» og «Arv», er noen av høydepunktene i hennes karriere. De regnes som banebrytende for samarbeidet mellom jazz og folkemusikk. Kirsten Bråten Berg er en aktiv tradisjonsformidler til unge utøvere. Hun har gitt ut flere bøker med innsamlet vokalmateriale fra Setesdal, blant annet «Stev for dagen» med tilhørende CD.

Berg har mottatt Spellemannprisen flere ganger, blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, vunnet kongepokal på Landskappleiken. I 2011 ble hun statsstipendiat.

Hallvard T. Bjørgum (61) er en av landets fremste hardingfelespillere.. Han har medvirket i et bredt spekter av musikalske konstellasjoner med musikere fra inn- og utland, og utviklet Sylvartun Folkekunstsenter i Valle kommune, Setesdal. Her har han en av landets største samlinger av hardingfeler. Bjørgum har utgitt en rekke musikalske produksjoner, også med andre tradisjonsbærere, mange av dem rikt dokumenterte med både tekst, bilder og film. Han har et stort repertoar av anekdoter og stoff rundt sin musikk som han formidler med stor glede. Bjørgum har mottatt Spellemannprisen flere ganger, og blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Siden 1991 er han statsstipendiat. Han har mottatt en rekke andre priser for sin innsats for folkemusikken i Setesdal. Bjørgum har vunnet Landskappleiken flere ganger og mottatt kongepokalen.

Annbjørg Lien (45) ble tidlig landskjent for sitt hardingfelespill, og deltok på sin første plateinnspilling som 12-åring. Hennes første soloalbum ble utgitt i 1988. Deretter har hun har stått frem, nasjonalt og internasjonalt, som en nyskapende utøver på fiolin og nøkkelharpe, og i stadig nye former for samspill. Spesielt må hennes samarbeid med musikere fra den andre siden av Nordsjøen trekkes fram. På slutten av 1980-tallet var Lien med på å starte gruppen Bukkene Bruse, som turnerte i mange deler av verden. Lien har skrevet bestillingsverk til en rekke festivaler, samarbeidet med Symfoniorkestre, og turnerer stadig som solist og ensemblemusiker. Lien har utgitt ni album som soloartist, i tillegg til mange innspillinger med andre artister. Hun har vunnet Landskappleiken en rekke ganger samt nordiske konkurranser i folkemusikk, og blitt hyllet for sine innsatser for å formidle interessen og kjennskapen om tradisjonsmusikken. I dag er hun doktorgradsstipendiat ved Institutt for rytmisk musikk på Universitetet i Agder.

Hallgrim Hansegård (37) var som ung en lovende hardingfelespiller som satset på dansen. Etter studier i film og digital kunst i inn og –utland, produserte han flere prisbelønte animasjoner. I 2006 etablerte han Dansekompaniet Frikar som krysser grensene mellom folkedansen, scenedansen og moderne media. Han var danseren som var modell for dansebevegelsene i onlinespillet Age of Conan. I 2009 vant han prisen for beste koreografi i MGP med hallingdansen til Alexander Rybaks vinnermelodi. Han har vunnet et flere Landskappleiker i lausdans (halling), inkludert en kongepokal, mottatt en rekke nasjonale og internasjonale priser bl.a. Sølvprisen i Prix Italia 2013 i kategorien «utøvende kunst», i konkurranse med noen av samtidens fremste koreografer. Parallelt med sin utøvende virksomhet som koreograf og danser, utdanner og underviser Hansegård en ny generasjon dansere på Frikar-akademiet i Valdres. Dette ensemblet har bidratt til økt interesse for dans, ikke minst blant gutter.

Prisutvalget har bestått av: Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Svein Olav Hoff, Kjetil Trædal Thorsen og Svein Aaser.