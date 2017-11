Disse er nominert til P3 Gull

Og du kan nå stemme på hvem som kan vinne to av prisene under prisutdelingen 25. november.

P3 Gull skal 25. november kåre årets låt, åretsliveartist og årets nykommer. I tillegg deles P3-prisen ut.

Prisene for Årets live og Årets låt stemmes fram av publikum, mens prisen for Årets nykommer og P3-prisen bestemmes av juryen. For sistnevnte er ingen nominerte på forhånd.

Juryen består av: Mats B. Bugge (musikksjef), Adiele Arukwe (musikkprodusent/programleder) Ali Soufi (musikkjournalist/anmelder), Silje Therese R. Nordnes (programleder), Tete Lidbom (musikkprodusent/programleder), Vida Lill Berge (programleder) og Wolfgang Wee (musikkprodusent/programleder).

Dette er de nominerte:

Årets liveartist:

Gabrielle

Karpe Diem

Kjartan Lauritzen

Sigrid

LÜT

Årets låt:

Linda Vidala og KingSkurkOne – «Bængshot»

Sigrid – «Don’t Kill my Vibe»

Arif – «Alene»

Hkeem og Temur – «Fy faen»

Cezinando – «Håper du har plass»

Årets nykommer:

Hkeem

Sigrid

Kjartan Lauritzen

Amanda Delara

Linda Vidala

Du kan stemme her helt fram til 17. november klokka 17.