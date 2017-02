Disse er nominert til Musikkforleggerprisen

Av

Musikkforleggerprisen deles i år ut for tredje gang ut for å hedre norske komponister, låtskrivere og forlag sitt arbeid og resultater i året som har gått.

Prisutdelingen finner sted på Sentralen tirsdag 21. mars. Bak prisen står Musikkforleggerne, foreningen for norske musikkforlag, og den gis til opphavspersoner som er tilknyttet et norsk forlag.

Utvidet kategori

I kategorien Årets Verk, Populærmusikk har Musikkforleggerne dette året hatt svært stor pågang, og de har ifølge pressemeldingen derfor utvidet denne gruppen fra seks til ti nominasjoner.

– Det siste året har det skjedd så utrolig mye bra på låtskriverfronten, spesielt innen populærmusikken, hvor vi ser en dramatisk økning i antall norske låtskrivere og forlag. Det virker som det endelig har blitt større selvtillit i den norske musikkbransjen og at A&R-arbeidet nå virkelig har tilpasset seg den nye streaming-hverdagen. Vi begynner nå å gjøre oss attraktive for internasjonale og norske artister, som like gjerne kan komme til Oslo for å skrive låter. Det er også ekstra gledelig å se at unge, kvinnelige låtskrivere fortsetter å utmerke seg, sier Jørn Dalchow fra Musikkforleggerne i meldingen.

Dette er de nominerte:

Årets verk, populærmusikk:

Thomas Kongshavn/Magdi Abdelmagiud/Chirag Patel/Jens Eric Resch Thomason/Eirik Kiil Saga/Jan Patrik Collén for «Gunerius»

(DaWorks Music Publishing/Sidelake Publishing)

Jesper Borgen/Iselin Solheim/Alan Walker/Anders Frøen/Tommy LaVerdi/ Magnus Bertelsen for «Sing me to sleep»

(Warner/Chappell Music Norway/Sony/ATV/OBEL)

Marius Njölstad/Andreas Garmark/Håkon Raugland for «Golden Light»

(Warner/Chappell Music Norway)

Jesper Borgen/Kristian Kristensen/Magnus Bertelsen for «Kan du lære mæ?»

(Warner/Chappell Music Norway/OBEL)

Magnus Bertelsen/Erik Fjeld/Tshawe Baqwa/Yousef Wolde Mariam/Tommy LaVerdi/Ida Wærdahl for «Girls»

(OBEL)

Ariadne Loinsworth Jenssen/Anders Kjær for «The sea»

(New Sounds)

Ingrid Helene Håvik for «Someone who’ll get it»

(Propeller Music)

Caroline Ailin Buvik Furuøyen/Daniel Traynor/Tom Aspaul for «Burn break crash»

(Waterfall Music)

Frida Waage Amundsen/Jakob Bjørn-Hansen/Alexander Austheim Andersson/Eric Rosse for «Want you» (feat. Cal)

(Waterfall Music)

Julie Bergan/Joakim Haukaas/Linnea Martinsson/Simon Stromstedt for «Arigato»

(Warner/Chappell Music Norway/Stairs Music/Universal Music Publishing)

Årets verk, klassisk/samtidsmusikk:

Bjørn Morten Christophersen for «Oak and Mayfly»

(Cantando Musikkforlag)

Håkon Berge for «Jakten» (The hunting)

(Cantando Musikkforlag)

Bjørn Kruse for «Chronotope»

(Norsk Musikforlag)

Marcus Paus for «Concerto for Timpani and Orchestra»

(Norsk Musikforlag)

Knut Vaage for «Tjat (Chatter)»

(Norsk Musikforlag)

Stig Nordhagen for «Brigade nords marsj – vilje til seier»

(Norsk Noteservice)

Emil Kristoffersen Børø for «Kattetrio» for klarinett, fiolin og piano

(Norsk Noteservice)

Årets Gjennombrudd – Populærmusikk:

Erik Smaaland

(Warner/Chappell Music Norway)

Julie Bergan

(Warner/Chappell Music Norway)

Marius Njölstad (Madden)

(Warner/Chappell Music Norway)

Magnus Bertelsen

(OBEL)

Frida Amundsen

(Waterfall Music)

Årets Gjennombrudd – Klassisk/Samtidsmusikk:

Tord Kalvenes

(Cantando Musikkforlag)

Øyvind Moe

(Norsk Noteservice)

Marcus Paus

(Norsk Musikforlag)

Årets Opphaver – Populærmusikk:

Thomas Kongshavn

(daWorks Music Publishing/Warner/Chappell Music Norway)

Jesper Borgen

(Warner/Chappell Music Norway)

Erik Fjeld

(OBEL)

Ingrid Helene Håvik

(Propeller Music)

Årets Opphaver – Klassisk/Samtidsmusikk:

Marcus Paus

(Norsk Musikforlag)

Wim Henderickx

(Norsk Musikforlag)

Ragnar Bjerkreim

(Norsk Musikforlag og Cantando)

Musikkforleggerne oppnevner en fagjury som kårer vinneren i hver kategori. Juryen for Klassisk/Samtidsmusikk kategoriene har bestått av Asbjørn Schaathun, Ida Habbestad og Morten Lindberg. Juryen for populærmusikk kategoriene har bestått at Sveinung Rindal, Adiele Krüger Arukwe og Audun Molde.

Vinneren i kategorien Årets ærespris nomineres ikke, og vil bli avslørt under prisutdelingen.