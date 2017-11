Det Norske Solistkor til New York med salme-prosjekt

Av

Det Norske Solistkor skal til helgen opptre i New York under Lincoln Centers årlige White Light Festival. Konserten er en del av det ’The Psalms Experience’, der solistkoret samarbeider med tre andre internasjonale kammerkor.

I løpet av tre helger synger korene 36 konserter med 150 salmer skrevet av like mange komponister. Målet er å vise at 3000 år gamle tekster er relevante for oss også i dag. Initiativtakerne til prosjektet er Nederlands Kamerkoor. I tillegg deltar britiske The Tallis Scholars og amerikanske The Choir of Trinity Wall Street i prosjektet.

– Solistkoret og Nederlands Kammerkoor er medlemmer i Tenso – et nettverk for profesjonelle kammerkor i Europa. Nettverket fasiliteter samarbeid på tvers av landegrenser, og er en viktig støttespiller når vi fortsetter det internasjonale arbeidet i tiden fremover, sier daglig leder for Det Norske Solistkor, Ingvild Skaatan i en pressemelding.

The Psalms Experience hadde premiere i Nederland tidligere i høst, og skal avsluttes i Brüssel neste år. Utdrag fra prosjektet kan du oppleve med Det Norske Solistkor i Margaretakyrkan i Oslo 17. mars neste år.