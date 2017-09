Dagny Juel feires med operakabaret

Av

Den 8.juni 2017 var det 150 år siden forfatteren, pianisten og kulturarbeideren Dagny Juel ble født i Kongsvinger. Helgen 16-17.09 markerer Kvinnemuseet på Kongsvinger jubileumet med Henning Sommeros bestillingsverk — kabarétoperaen Dagny. Forestillingen vil også bli spilt som skoleforestilling mandagen etter.

Dagny er en sangsyklus som tar for seg Jules skjebnesvangre livsreise fra en borgerlig oppvekst i Kongsvinger, via pianostudier og tilhold i kretsen rundt Evdard Munch og Strindberg i Berlin, til et turbulent ekteskap og fram til hun ble myrdet i Tblisi 1901.

Medvirkende “DAGNY”:

Musikk: Henning Sommerro

Libretto: Henning Sommerro

Regi: Henning Sommerro

Sopran: Tora Augestad

Piano Trio:

Piano: Håvard Gimse

Cello: Øyvind Gimse

Fiolin: Marianne Thorsen

Forteller: Espen A. Furuseth

Produsent: Lisbet Frøystadvåg/NAUST Music

Pre-konsert:

Piano – Håvard Gimse

musikk fra Dagny Juels tid