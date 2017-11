by:Larms demoband er klare

Av

by:Larm velger hvert år ut uetablerte band og artister i kategorien demoband. I år var det ifølge nettsiden i overkant av 1400 påmeldte til bransjefestivalens demoprogram. Torsdag ble det offentliggjort hvem juryen har valgt ut til å få spille på henholdsvis by: Larm og by:Larm Black i mars.

Her er de 26 utvalgte, med beskrivelser fra by:Larm:

Angelo Reira

Angelo Reira er artistnavnet til hip-hopper Trond Angelo Eriksen (22) fra Loddefjord I Bergen. Reira slapp debut-EP i fjor og senere i år kommer debutalbumet God mornings Norge. Han har også bidratt på Dårlig Vanes låt «2 Blå». Reiras stemme blir beskrevet av NRK P3 Urørt som tung fløyel som puser med øregangene dine i sin flyt og fylde, men samtidig beinhard i språk og driv. Sammen med beats fra Hkon og Onge Janvaljan er det bare å glede seg til bangere som gjør dagen din bedre.

Barren Womb // by:Larm Black

Siden oppstarten i 2011 har de nordiske støyrockerne holdt helvete med sitt minimale uttrykk, grisehøye volum og endeløse eksperimenteringsbehov. Duoen, bestående av vokalist/trommeslager Timo Silvola og vokalist/gitarist Tony Gonzalez, tar hovedsakelig i bruk primitiv dynamikk og riffets kraft for å hamre poenget sitt inn.

BLVCK O

Omar Faal, alias BLVCK O, er en gambisk/senegalesisk uavhengig artist bosatt i Oslo. Som 15-åring begynte han å skrive egne låter. Da han debuterte på scenen ved å åpne opp for Lars Vaular, ble den unge Loddefjordingen motivert til å satse på en karriere innen musikk. Etter et par mixtapes og videoer, tok ikke ting ordentlig fart før han og produsenten PVCIFY lanserte publikumsfavoritten The Plot – EP i 2016, som allerede har runda over 2 millioner streams på Spotify.

Bokassa // by:Larm Black

Powertrioen Bokassa blander riffbasert og groovy stoner rock med rask og brutal hardcorepunk. Trioens debutalbum Divide & Conquer har fått strålende mottakelse i både norsk og internasjonal presse og ble belønnet med bla. 5/6 i Trønder-Avisa, 8/10 hos Evig Lyttar, 8,4/10 hos World of Metal og ikke minst 8/10 i britiske Metal Hammer som også krediterte bandet med å ha funnet opp sin egen sjanger; stonerpunk. For fans av Red Fang, Fu Manchu, Every Time I Die, The Bronx, Turboneger og Kyuss.

Camilla Rosenlund

Camilla Rosenlund fra Stavanger slapp debut- EP Fortune Of Memories 13. Oktober – en strykerdreven, rytmisk og melodiøs poplåt som fort kan sende tankene tilbake til 60-tallets sound, stemning og struktur med referanser til Nancy Sinatra, John Barry og First Aid Kit.

commonplace

Stygg, men intelligent post-punk fra commonplace. Det er fengende, men fullt av motstand. Det er tidvis polariserende, men unektelig kult. commonplace markerer seg umiddelbart som en verdig del av den nye nordiske post-punkbølgen. Musikalsk er commonplace ambisiøst smart, aggressiv og uttrykksfull. Det er komplett umulig å forholde seg likegyldig. Grensene mellom hardcore, post-punk og 80-talls kunstpunk viskes tidvis ut, men commonplace forblir hele tiden tro mot sine idéer og visjoner. Du er aldri i tvil om at du hører på commonplace.

Company Ink.

Trondheimsbasert duo med tydelige referanser til 80-talls gitarpop og post-punk, ispedd elementer fra hiphop og elektronika.

Despereaux // by:Larm Black

Despereaux er et progressivt hardcoreband. De siste to årene har de beveget seg i den norske undergrunnsscenen og spilt med band som The Good The Bad and The Zugly og Sibiir.

Eirik Aas

I sommer slapp Eirik Aas fra Hester V75 sitt første soloprosjekt sammen med produsent Vetle Junker. Skogen består av fire spor, og gjestes av Mato Polo og ingo fra Hester V75. På denne utgivelsen er tekstene til Eirik mer fokuserte og flowen er raskere enn det man er vant til fra Hester V75. Lydbildet varierer fra den ignorante men lystige «ESON», til den mer personlige og sårbare «Capri-sonne». Felles for produksjonen av låtene er blanding av tunge 808s og myke synth-pads. Utgivelsen fikk terningkast 5 fra Bergens Tidende, samt 9/10 fra musikkbloggen Nymusikkhverdag.net

Intetskjønn

Som en eksploderende menskopp spyr Intetskjønn sin mistro til heteronormativiteten gjennom skriking, dansing og aggressiv queerpunk. Med sin musikalske mirakelkur vil de helbrede verden for transfobi, sexisme og alle kjipe normer rundt oss. Dette gjør de med låter om å knuse patriarkatet, bryte det binære kjønnssystemet og suge ti pikk om dagen i ti år. Alt som er dritt skal angripes, vrenges og henges opp på veggen, kanskje til og med du.

JABBA // by:Larm Black

JABBA er mest kjent som «Tromsøs eneste rockeband», men kommer egentlig fra den lille bygda Sørreisa. De er inspirert av band som Black Sabbath, Motörhead, ZZ Top og Primus.

Kvesta // by:Larm Black

Kvesta er et band fra Oslo og Trondheim. Bandet spiller primitiv og forlokkende blackthrash inspirert av Darkthrone, Audiopain og Aura Noir. Musikken til Kvesta er mørk, brutal, og groovy. Debutalbumet Ibex Arrival kom ut høsten 2016, med godt mottakelse fra både norsk og internasjonal presse. Bandet jobber for tiden med et nytt album, med mål om utgivelse i 2018. Under by:Larm vil bandet spille musikk fra den kommende platen.

Lekende Lett

Lekende Lett er en Bergensbasert duo som lager musikk inspirert av Miami bass, elektronisk musikk og RnB med norsk tekst. Siden august 2016 har de bare gitt ut fire singler, men på den korte tiden, har de likevel oppnådd mye. De har gjort intervjuer i D2, hos Tidal, Natt&Dag og tyske I:D, samt spilt mye på både norsk og svensk radio. Nylig har de turnert som oppvarmere for Kjartan Lauritzen, som ga de muligheten til å spille for over 1000 publikummere i Oslo, Bergen og Trondheim.

Louien

Louien har kun én demo ute på verdensveven, men har likevel klart å skape en buzz i Oslos undergrunn siden hun slapp den i desember 2016. Siden da har hun spilt for et fullsatt Mono, varmet opp for Twintoulouse, Steve Gunn og John Moreland, samt spilt på Øyafestivalen 2017. Bak navnet Louien står Live Miranda Solberg, låtskriver og musiker kanskje best kjent fra kvartetten Silver Lining. Lyden hun skaper er nær og rå, melodiøs og søkende, enkel og komplisert. Det meste hun skriver har sine røtter i nordamerikansk folk og americana, men mye beveger seg også over i britisk folk.

Mokri

Mokri er en plastisk støyrock-trio med base i Oslo. De beveger seg mellom eksperimentell og psykedelisk rock, støy og no-wave. Bandet kombinerer akustiske og elektroniske elementer til et særegent uttrykk kjennetegnet ved eksperimentelle låtstrukturer, hvor melodiske og støyende lydlandskaper underbygges av repeterende rytmiske elementer. Mokri ga i 2015 ut EP-en «Echoes» på Handmade Records under navnet Signal///. EP-en fikk omtale både i norske og internasjonale musikkblogger, og materiale fra utgivelsen ble spilt både på NRK P3, NRK P13, Radio Revolt og Radio Nova. I 2018 er Mokri aktuelle med sin første fullengder TOTAL LOVE.

nylenda

Med analoge synther, orgel, trommemaskin, bass og gitar spiller nylenda dansbar, leken elektronika med elementer fra 60/70-talls psykedelia, indie og krautrock. nylenda består av Øivind Hatleskog og brødrene John og Sigbjørn Håland. I august slapp de deres første singel «Burning Eyes».

Outer Limit Lotus

Outer Limit Lotus er en eksperimentell rocketrio som svever i et sonisk landskap mellom en ørken og en isbre. Musikk fra tre kilder; gitar, bass og trommer møtes i en pøl av teknologisk fremtidsangst og kalde gufs fra 70- og 80-tallet. Konstant dobbel vokal, badet i klang, skisserer paranoide marerittaktige hallusinasjoner fra en verden på vei nedover.

Psykopath // by:Larm Black

Psykopath er et ungt trashmetal-band fra hjertet av Norges vestkyst, Bergen. Bandet spiller høy og aggressiv musikk, inspirert av Exodus, Slayer, Megadeth, Havok og Testament. Psykopath ivaretar trashgenren i dagens musikkscene, samtidig som de setter sitt eget preg over den. Med Ivan André Nygaard Taule på vokal, Johannes Gade Glesner Andreassen og Viljar Brunvoll på gitar, Kristian Brynjulfen på bass og Mats Hovden på trommer, leverer Psykopath et intenst live-show som har gitt bandet et godt rykte i Bergens undergrunn siden starten i 2015.

Selmer

Selmer er et band som beveger seg i et lo-fi-landskap og lager sjarmerende indie pop/rock med sommerlige gitarer og tangenter hentet fra 70-tallet. Bandet slapp sin første dobbeltsingel «Surfin with U» i juli, med tilhørende musikkvideo og en liten sommerturné. De seks guttene leverte en legendarisk, tettpakket konsert på Øyafestivalen, med gode anmeldelser. Selmer spiller tight, og kan alltid love en god konsertopplevelse.

Softcore untd.

Softcore untd. består av Emir Hindic og Mathias Humlen fra $ushi x Kobe, samt Andreas Høvset og Vetle Junker fra Verdensrommet. Musikken befinner seg et sted midt i mellom der $ushi x Kobe og Verdensrommet befinner seg – 808-trommer, saksofoner og jazzgitarer. De to vokalistene veksler sømløst mellom sine partier, og bidrar til et lydbilde som er vanskelig å sette i bås med sjangerbegreper.

Spielbergs

Tre erfarne indiehuer fra Oslos musikalske undergrunn slår seg løs med gitarbasert indierock! Et friskt pust inn i norsk musikkliv, på tross av de er inspirert av band som Japandroids, …You Will Know Us By The Trail Of Dead og Fireside. Den korte året Spielbergs har eksistert har vært et begivenhetsrikt år. Deres første singel, «Daisy! It`s the New Me!» ble av Dagbladet kåret til den 27. beste låta utgitt i fjor. I tillegg har de rukket å slippe to singler til som alle har fått fine omtaler i norsk og utenlandsk presse.

Sunshine Reverberation

Sunshine Reverberation startet i hjertet av Tromsø i siste halvdel av 2014, ved mørketidas frambrudd. Helt fra start har de vært kronisk blakke og har måtte adaptere seg til en streng DIY fremgangsmåte. Sunshine Reverberation er rolig, kontrollert og drømmende før de plutselig drar deg inn i en dimensjon hvor fuzz og støy regjerer. Bandet spiller garage rock. Inspirert av psychedelia og krautrock skaper de en sonisk sfære i likhet med artister som King Gizzard, Thee Oh Sees og White Fence.

the Harvey Steel show

the Harvey Steel show er Thomas Bergsten sin kunstneriske visjon. Han har med seg meritterte musikere fra et bredt spekter av sjangere og musikalske miljøer. De har til felles en ekstrem spilleglede og vilje til å skape inkluderende og store musikalske opplevelser for publikum av alle slag gjennom en slags psykedelisk gospeljazz. Tidvis blandes det inn elementer fra billedkunst og teater med små mer eller mindre surrealistiske scener fra forskjellige virkeligheter.

Third Attempt

Third Attempt er Torje Fargertun Splide, en 20 år gammel DJ og produsent fra Asker som nylig har etablert seg i Tromsø. Hans nåværende prosjekt setter sammen hans egne opptak med beats for å skape et atmosfærisk lydbilde. Påvirket av jazz, ambient, trip hop og house, har musikken hans en distinkt og forfriskende stil som vil trollbinde deg på dansegulvet.

TORG

TORG debuterade i september 2015 med skivan kost/elak/gnäll, via Jazzland Recordings. Den möttes av fina recensioner i Norge och utlandet. Bland annat skrev Arild Andersen i Aftenposten: «kost/elak/gnäll er et bunnsolid dokument på de spennende overskridelsene det unge norske miljøet skaper.» Bandet innehåller några av den nya norska musikscenens mest intressanta namn, med musiker från bland annat Monkey Plot, Broen, Skadedyr och ICH BIN N!NTENDO. TORG inviterar till en värld bestående av repeterande rytmer och melodier i ett tidigare lite utforskat område någonstans mellan popmusik, jazz och minimalistisk samtidsmusik.

WHALESHARKATTACKS

WHALESHARKATTACKS er hjertebarnet til multi-intrumentalist og renessansekvinne Viviana Vega, som i mange år har vært en figur i Oslos musikkundergrunn, hvor hun har spilt med Masselys, Koppen, Emile The Duke og Legs 11. Med WHALESHARKATTACKS har Vega produsert hennes egne unike blanding av 808 goth, MIDI-punk, mørk RnB og nihilistisk trap med eksperimentelle elementer som gjør det dansbart og catchy. Singelen hennes «Positive Disintegration» er med på Joachim Triers siste film Thelma, som også er Norges kandidat for den neste Oscar-utdelingen.

I by:Larm-juryen satt Limita Lunde (Parkteatret), Maria Refsland (Fjellparkfestivalen), Birgitte Mandelid (Øyafestivalen), Rannveig Falkenberg-Arell (Parkteatret), Joakim Throndsen (Rockefeller), Synne Knudsen (Fanfare/ENO), Marius Solberg (YLTV), Mira Refsum (Oslo World), Sten Ove Toft (Blå), Namra Saleem (journalist, forfatter, musiker), Eirik Søreide (Polar Artist), Jørgen Hegstad (NRK P13), Kedist Bezabih (Goldstar), Enis Kasikci (Parkteatret/Øyafestivalen), Linn Skoie (Mono), Kess Petrova (Atomic Soul), Mats Borch Bugge (NRK P3), Christine Dancke (NRK P3), Mona Varpe (Amber Booking), Claes Olsen (Øyafestivalen), Karima Furuseth (DJ), Joakim Haugland (by:Larm/Smalltown Supersound), Marit Johansen (by:Larm/NRK P3), Sverre Eilertsen (by:Larm/At Home), Mina Evenrud (by:Larm) og Astrid Fuglevaag (by:Larm).

Og disse valgte ut demobandende til by:Larm Black: Helle Stenkløv (Radio Rock), Espen Nørgård Slapvåg (Metal Hammer Norway), Erik Egenes (Tiger & Fysisk Format), Yngve Andersen (Loyal Blood Records) og Erlend Gjerde (by:Larm/Indie Recordings)