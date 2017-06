Burde kulturfeltet i nord være bekymret?

Dersom Kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer opphører – vil dette slå beina bort under den nordnorske musikkbransjen og en kreativ næring under utvikling.

Nord-Norge har vært tidlig ute med flere modige satsinger på kreative næringer og har drevet denne utviklingen frem nasjonalt. Først kom Introfondet, så kom Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge tett fulgt av Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer. Er det da grunn til bekymring når de to sistnevnte går mot slutten i 2018?

Nå er det et år siden musikksatsingen KOFOR ble slått sammen med ungdomssatsingen Tvibit og flyttet inn i en totalrenovert gammel brannstasjon i Parkgata 27 i Tromsø. KOFOR som et kompetansesenter for musikkbransjen i Nord-Norge og Tvibit som et veldrevet kulturhus for unge mennesker gjennom 16 år. Satsingen er eid og drevet av Tromsø kommune, og realiseringen av dette prosjektet er et unikt eksempel på privat-offentlig samarbeid til etterfølgelse. Sammen er vi nå Nye Tvibit: Et produksjons- og kompetansesenter for bredde og profesjonelle innen musikk, ung kultur, helse, film og kreativ virksomhet.

Jeg vil her fokusere på Tvibit Musikk som jeg leder – en formidabel satsing på musikk som blitt langt bedre enn hva jeg noen gang hadde turt å drømme om! Vi har tilbud til både de som driver med musikk kun for egen glede, og for de som ønsker dette som næring. Det koker over av aktivitet med musikkfabrikker og undervisningstilbud, øvingsrom for alle behov, ulike studiofasiliteter med Kysten Studio som flaggskipet, en proff fri alder-scene og kontorfellesskap der musikkbransje og annen kreativ næring er samlet. Så jeg tør absolutt påstå at fasilitetene for musikkmiljøet er i orden.

Delingskultur og sjangerbredde er vår styrke

Musikkmiljøet i Tromsø og landsdelen har utviklet en kultur for deling og samarbeid – noe som garantert kommer å være et konkurransefortrinn fremover; NOSO stiller opp på mange ulike prosjekter utenfor sin kjernevirksomhet, Musikkonservatoriets elever er en integrert del av byens musikkliv – noe som ikke er en selvfølge i andre tilsvarende byer- , og det er generelt veldig kort avstand til samarbeid og bistand. Dette har ledet til at sjangere blandes på kryss og tvers og unike uttrykk kommer lettere frem. Nordnorsk musikk er synlig på mange scener nasjonalt og internasjonalt, både med allerede etablerte artister, men også med nye og uetablerte artister.

Merkevaren Tromsø

Dette systematiske arbeidet med å utvikle musikkmiljøet over mange år har gitt resultater! Våre artister og musikere når ut langt utenfor byen og landsdelen, noe som er et kvalitetstegn. Dagny reiser verden rundt med sin musikk og forteller stolt om hvor hun kommer fra, og det kommer band fra andre siden av Atlanterhavet for å spille inn nettopp i Tromsø. Vi tiltrekker oss kompetente folk fra hele verden som ønsker å være en del av miljøet. Og vi skal fortsette å være pionerer. Bare se hva Tromsø har betydd for elektronisk musikk som i dag er et globalt fenomen med Røyksopp, Todd Terje, Kygo med flere på store scener verden over. Filmen Northern Disco Lights forteller denne historien og vises verden over på internasjonale filmfestivaler og events. Dette er bare starten. Det er så mange band og artister som er på vei ut av startblokka at jeg tør ikke å nevne noen navn i frykt for å fornærme noen andre. Tro meg, det skjer, og tenk hva det betyr for merkevaren Tromsø. Musikkbyen Tromsø. Der vil jeg være, bo, studere, jobbe, besøke.

Veien videre

Men det har tatt tid. Arbeidet med å få til Tvibit Musikk startet allerede for 40 år siden med prosjektet Tromsølåt. Det er så viktig å anerkjenne arbeidet som ble lagt ned med Introfondet og som er videreført av Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer. Dette programmet avsluttes vinteren 2018, hva skjer så videre? Tenk så mye erfaring og kompetanse som blitt utviklet der! Innovasjon Norge Arktis er det regionskontoret i IN-systemet som i særklasse har satset mest på kreativ næring. Skal det være til ingen nytte fra neste år?

Like aktuelt er det å se hvor utrolig viktig Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge er og har vært – ikke bare for den gryende musikkbransjen, men for hele utviklingen av den kreative næringen i landsdelen. Dette arbeid MÅ videreføres. Når vi nå tilrettelegger så godt for kreativitet, leverer på kvalitet og særegenhet, og har kompetansen og nettverkene som trengs, så er tilgang på private prosjektmidler en helt avgjørende faktor! Skulle disse virkemidlene fjernes nå rykker Nord-Norge mange år tilbake i tid, så sårbar er denne fasen vi er i. Selv om Norge har gode nasjonale støtteordninger, så lider Nord-Norge fremdeles under «hovedstadsproblematikken» og vi er et godt stykke unna en rettferdig regional fordeling fra de ordningene. Konkurransen er hard, det satses friskt i byer som Bergen, Stavanger og Trondheim. Du kan ha all verdens gode markedsføringsplaner, men produktet/prosjektet må få den tid og de ressurser det trenger for å bli så bra som det må være for å bryte igjennom i dagens marked. Alle bransjer vet dette, og dersom Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og Innovasjon Norge Arktis sitt program for kreative næringer opphører vil dette slå beina bort under den nordnorske musikkbransjen og en kreativ næring under utvikling.

Fredrik Forssman, leder i Tvibit Musikk/KOFOR