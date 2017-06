Bjørnar Habbestad ny kunstnerisk leder i nyMusikk

Av

Bjørnar Habbestad (f. 1976) er ansatt som ny kunstnerisk leder i nyMusikk. Han tar over etter Anne Hilde Neset som nå er direktør for Kunstnernes Hus i Oslo.

Habbestad kommer til nyMusikk fra en stiling som doktorgradsstipendiat ved Norges musikkhøgskole, der han har forsket på samarbeidsprosesser mellom komponister og utøvere.

Musikalsk strekker Habbestads aktivitet seg fra installasjonsverk til kammermusikk, støy, improvisasjon og elektroakustikk. Han har opptrådt på sentrale scener og festivaler, og har bl.a. komponert for Carte Blanche, Borealisfestivalen og Bergen Kunsthall.

I tillegg til sin utøvende virksomhet var han en sentral del av miljøet som bygget opp BEK – Bergen Senter for Elektronisk Kunst og Lydgalleriet, der han også var styreleder og kunstnerisk leder i 2013. Han eier og driver plateselskapet +3DB Records.

– Jeg er svært glad for styret sin tillit og for denne muligheten til å sette mitt preg på en av Norges viktigeste formidlingsarenaer for samtidsmusikk. Å kunne bygge på arbeidet som Anne Hilde Neset har lagt ned i å utvikle ulike måter å snakke om, lytte og dele musikk på, er et privilegium, sier Habbestad i en pressemelding.

Habbestad tiltrer stillingen 1. september.