Bjellesauprisen til Øyafestivalen

Prisen ble delt ut av FONO under by:Larm lørdag.

Bjellesauprisen ble innstiftet av FONO i 1994 og tildeles ved jevne mellomrom personer eller institusjoner som, ved å vise vei, altså være Bjellesau, har gjort en helt spesiell innsats for norsk musikk.

Bjellesauprisen for 2016 ble lørdag, under by:Larm, tildelt Øyafestivalen.

Styreleder Larry Bringsjord i FONO skrev dette på Facebook om juryens begrunnelse:

“Øyafestivalen får Bjellesauprisen for dens store betydning for norsk musikk. Ikke minst har festivalen hatt en svært viktig funksjon som skueplass for og synliggjøring av norsk indiescene og uavhengige plateselskaper.

Helt fra starten har Øyafestivalen satset mye på nye, unge og fremadstormende artister, fra såvel utland som innland. Samtidig har de krydret menyen med store stjerner på en måte som har skapt en vellykket miks av gammelt og nytt, stort og smått, norsk og internasjonalt.

At Øyafestivalen har lyktes så godt på hjemmebane er imponerende, men kanskje er det vel så imponerende at den i tillegg har fått et internasjonalt ry som en av de beste, europeiske festivalene med miljøvennlig profil.”

FONO er Europas eldste organisasjon for uavhengige plateselskaper og produsenter.