Bergen kommunes Kulturpris til kormester Håkon Matti Skrede

Kormester Håkon Matti Skrede ble onsdag tildelt Bergen kommunes Kulturpris. Prisen ble delt ut av kulturbyråd Julie Andersland på KODE.

Han fikk prisen for sin mangeårige innsats for kormiljøet i Bergen, skriver Bergen Nasjonale Opera i en pressemelding.

Skrede er dirigent for mange kor; herunder Bergen Filharmoniske Kor, Collegiûm Mûsicûms kor og orkester og Edvard Grieg Kor. Han er kormester for Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera. Han har også startet flere kor, som Bergen guttekor og Bergen pikekor, og nå sist et eget aspirantkor for de aller minste.