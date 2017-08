Bergen Filharmoniske Orkester og Bergen Nasjonale Opera godt mottatt i Skottland

Av

Benjamin Brittens Peter Grimes ble presentert for første gang på Bergen Nasjonale Opera (BNO) under Festspillene i Bergen i mai i år. BNO og Bergen Bergen Filharmoniske Orkester dro nylig sammen med forestilling til Festpspillene i Edingburh, et av Europas største og viktigste festspill.

Ledet av orkesterets sjefdirigent Edward Gardner, deltok 220 musikere og sangere fra Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Kor, Edvard Grieg Kor, studenter fra Royal Northern College of Music Manchester og Collegiûm Mûsicûms Kor med kormester Håkon Matti Skrede i oppsetningen.

Orkesteret hadde i tillegg en egen konsert med Wagners Rienzi-ouvertyre, Griegs a-moll konsert (Paul Lewis, solist) og Elgars første symfoni på programmet.

Kritikerros

Britisk presse skriver blant annet dette etter forestillingene:

‘’The best Peter Grimes I’ve ever seen’’, The Spectator

‘’A complete success’’, The Times

‘’A revelation … Elgar will never sound the same again’’, The Scotsman

‘’A highlight of this year’s Edinburgh International Festival’’, The Guardian

‘’Another glorious triumph’’, The Scotsman

– En kjempeseier for bergensk og norsk musikkliv i det hele – det er som om Brann hadde kommet til sluttspillet i Champions league. Å bli invitert til en av Europas fremste festivaler for å fremføre engelsk kjernerepertoar var i seg selv en stor tillitserklæring til Bergens musikalske krefter. Når så publikums mottakelse og kritikernes anmeldelser i tillegg ble ovasjonsartete, kan det igjen slås fast at kvaliteten i norsk musikkliv ligger på meget høyt internasjonalt nivå, og ikke minst kan det konsta-teres at det denne gang er Bergen som er arnestedet for denne kvalitetsutviklingen’’, sier direktør Bernt Bauge i Musikkselskapet Harmonien i en pressemelding.

Mens operasjef Mary Miller peker på at tilbakemeldingene viser at ”Bergens musikkliv er i stand til å løfte internasjonalt gjennom felles innsats.