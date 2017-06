Beat blitt populær i Bangladesh

Av

I samarbeid med Telenor-eide Grameenphone lanserte Beat strømmetjenesten GP Music i Bangladesh for rundt ett år siden. Fire måneder etter lanseringen sendte Telenor ut pressemelding om at GP Music hadde fått imponerende 1,7 millioner prøveabonnenter og 600.000 betalende kunder.

Nå bruker kundene i større og større grad bruker applikasjoner i stedet for nettlesere. På kort tid har GP Music klatret seg helt til topps på listen av musikkapper i landet og kan skilte med imponerende 500.000 nedlastinger.

-GP Music tar musikkmarkedet i Bangladesh inn i en helt ny tid. Tidligere kom artistene til en by og solgte en håndfull CDer som ble massekopiert og distribuert ulovlig. Med GP Music kan kundene nå betale et lite beløp – mindre enn 5 norske kroner per måned- og få musikken lovlig tilgjengelig på mobilen sin. Etterhvert som denne tjenesten etablerer seg i markedet og når virkelig store volum, blir dette en viktig inntektskilde for artistene, sier Sabriul Haque i Gakk Media som driver tjenesten i Bangladesh i en pressemelding.

Tjenesten i Bangladesh har samme oppbygning som Beat her i Norge, men har fått noen modifikasjoner for å bedre tilpasses det asiatiske markedet.

-Den store forskjellen mellom Beat og GP Music ligger i forretningsmodellene. Nordmenn er storforbrukere av musikk og det tilbys vanlige månedsabonnement. I Bangladesh er det knyttet større usikkerhet til betalingsviljen for strømmetjenester – særlig siden dette er et marked der ulovlig nedlasting av musikk er et utbredt fenomen. Derfor tilbyr vi der mikrobetalingsløsninger i form av dag- og ukesabonnement. Det har vist seg å være svært populært, sier gründer Njål Wilberg.

Selskapet Beat ble stiftet av gründerekteparet Linn og Njål Wilberg i 2009 som en musikktjeneste for norske brukere. Siden den tid har utviklet seg til å være en strømmetjeneste for musikk til å bli en teknolgi-leverandør for alle som ønsker å distribuere digitalt innhold.

Bangladesh har 160 millioner innbyggere.