Bård Vegar Solhjell ny styreleder i Norsk musikkråd

Av

Etter en lang fartstid i politikken annonserte Solhjell i fjor at han trekker seg som SV-representant på tinget etter inneværende stortingsperiode. Nå er det klart at en av tingene han skal gjøre etter politikken, er å være styreleder i Norsk musikkråd. Solhjell ble enstemmig valgt under helgens årsmøte i Molde.

– Kultur er ikke et sidespor i samfunnet. Kultur er kjernen av det som betyr noe i livet, sa han ifølge pressemeldingen under sin valgtale.

Solhjell har gjennom oppveksten spilt fiolin og elgitar i band, og skiftet etter hvert til DJ-miksepult. Senere begynte han med politikk, og dette ble også starten på et bredere og mer idealistisk engasjement for musikk- og kulturlivet. I sin tid som kulturpolitisk talsmann for SV tok han blant annet til orde for bedre rammebetingelser for den kulturelle grunnmuren. Samtidig har han etterlyst mer kreativitet og originale ideer i utformingen av norsk kulturpolitikk. Han skal ha bevart en stor musikkinteresse gjennom hele sitt voksne liv.

På landsmøtet vedtok Norsk musikkråd ellers et nytt handlingsprogram. Programmet understreker behovet for kartlegging og utbedring av lokaler til musikk og kultur. I tillegg ønskes det bedre samarbeid mellom det frivillige og profesjonelle kulturfeltet.

Med seg i styret får Solhjell blant annet med seg Bjørgulv Vinje Borgundvaag, som er tidligere statssekretær i Kulturdepartementet.