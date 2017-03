Babyopera av Maja S. K. Ratkje til San Francisco Opera

Av

Teaterkompaniet Dieserud/Lindgren skal lansers i USA med forestillingen Høyt oppe i fjellet for barn 0-3 år som skal vises 15 ganger på San Francisco Opera i april 2017. Musikken er skrevet av komponisten Maja S.K. Ratkje.

Kompaniet består av Hanne Dieserud og Christina Lindgren. De har sammen idé, konsept og regi, Lindgren står videre for scenografi og kostymedesign mens Dieserud er utøver.

– Henvendelsen fra en såpass nasjonalt og internasjonalt anerkjent kulturinstitusjon som San Fransisco Opera er en stor ære. San Fransisco Opera regnes som et operahus i det øvre sjiktet i verdenssammenheng. Vi håper at denne presentasjonen kan bidra til å synliggjøre muligheter for kunstopplevelser for hele aldersspennet i befolkningen. I USA er forestillinger for 0–3 år nærmest fraværende som sjanger. I Europa har det vokst frem et tilbud til denne aldersgruppen over tjue år, sier Lindgren i en pressemelding.

San Fransisco Opera har ifølge meldingen aldri tidligere invitert et internasjonalt gjestespill med forestillinger for barn.

Høyt oppe i fjellet ble produsert i co-produksjon med Teater Innlandet i 2011 og har blitt vist 230 ganger i fire europeiske land. Dieserud/Lindgren samarbeidet også med komponist Ratkje, i 2009, da med forestillingen Koral –en babyopera, som var en co-produksjon med Den Norske Opera & Ballett og Riksteatret. Den har blitt vist 500 ganger i ti europeiske land.