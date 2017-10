Audun Tyldens Minnepris til Unni Wilhelmsen

Av

Mandag kveld ble Unni Wilhelmsen overrasket av kolleger fra musikkbransjen, da hun mottok Audun Tyldens minnepris. Fjorårets vinner, Egil Hegerberg, var også til stede for å hylle den nye vinneren. Sol Heilo (Katzenjammer) delte ut prisen på vegne av juryen og kunne beskrive Unni som en uhyre proff artist, som samtidig alltid sørger for at andre musikerkolleger har det bra.

Det var ifølge pressemeldingen Sol Heilo som, sammen med blant andre musikerkollega Jo Nesbø, hadde lurt med seg en intetanende Unni Wilhelmsen til Ivars Kro i Oslo, hvor både bransje og Unnis familie ventet.

Over 20 år som artist

I 2016 kunne Unni Wilhelmsen feire 20 år som artist. Unnis debutplate «To Whom It May Concern» var en umiddelbar suksess, og stakk av med to spellemannpriser for året 1996. Siden den gang har hun gått fra å være utgitt på et stort internasjonalt selskap, til å drive sitt eget label og gi ut musikken sin selv.

Det er Fondet for norske plateprodusenter som deler ut Audun Tyldens Minnepris. Juryen beskriver Unni Wilhelmsen som en artist med høy integritet, men også masse hjertevarme og lun humor.

I omtalen heter det videre at hun er en populær samarbeidspartner for mange av sine bransjekolleger, enten det er som gitarist i Di Derre, i trio med Sol Heilo og Hanne Mari Karlsen, eller på turne med Henning Kvitnes. I 20 år har hun reist rundt i Norge og holdt konserter. Hun er ikke blant dem som stikker på bakrommet etter konserter, men slår heller av en prat med publikum.

Om prisen

Audun Tyldens Minnepris er en hyllest til Audun Tylden, som med sine store sosiale evner ble høyt verdsatt av svært mange mennesker i norsk underholdningsbransje. Prisvinneren mottar et diplom og 50.000 kroner. Tidligere prisvinnere er Kari Svendsen, Espen Beranek Holm, Jon Larsen, Bjørg Eriksen og Egil Hegerberg.

Audun Tylden (1948-2011) var en norsk platedirektør som i over 30 år arbeidet for å fremme norsk musikk. Tylden jobbet nært med artister som Øystein Sunde, Finn Kalvik, Olav Stedje, Ole Ivars, Vazelina Bilopphøggers, DDE, Odd Børretzen og Ketil Bjørnstad, for å nevne noen. Han ble også tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats for musikk med norske tekster.