Anne Grete Preus ny professor II ved Universitetet i Agder

Univeristetet i Agder melder onsdag at Anne Grete Preus (59) er tilsatt i stillingen som professor II ved Institutt for rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag.

– Dette er veldig gledelig, og denne tilsettingen vil få stor betydning for videreutviklingen av våre studietilbud. Den bidrar til å styrke vår populærmusikkutdanning, og Anne Grete Preus vil også være viktig i vårt arbeid med å rekruttere spesielt flere jenter til instrumentaldelen av musikkbransjen, sier instituttleder Erik Gunvaldsen ved Institutt for rytmisk musikk ved UiA i en pressemelding.

Preus ser ifølge meldingen selv frem til engasjementet ved universitetet.

– Jeg har gjennom et langt artistliv vært med på mange opp- og nedturer, og tror jeg kan hjelpe studentene med mine erfaringer. Bransjen byr på tøffe utfordringer, men også mange muligheter. Jeg håper å kunne bidra til at studentene ved Universitet i Agder lykkes med realiseringen av sine drømmer, sier Anne Grete Preus i meldingen.

Bakgrunn

Anne Grete Preus har en over 40 år lang karriere som musiker, sanger, bandleder, låtskriver, tekstforfatter, teater-, ballett- og filmmusikkomponist.

Hun har mottatt en rekke priser og utmerkelser, blant dem: Spellemannsprisen med Can Can (1983), Gammleng-prisen i åpen klasse (1992), Kardemommestipendiet (1992), Spellemannsprisen for årets kvinnelige artist, låt og album (1994), Tekstforfatterfondets ærespris (2006), Norsk Artistforbunds Ærespris (2007), Prøysenprisen (2007), Edvard-prisen (2008), Skjæraasenprisen (2010), Statens arbeidsstipend som populærkomponist (2010), Gammleng-prisen (2013), Spellemannsprisens hederpris (2013).