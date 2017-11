Amalie Stalheim til finalen i svenske Solistpriset

Av

Den norske cellisten Amalie Stalheim (24) har kommet til finalen i den svenske klassiske musikkonkurransen for sangere og instrumentalister Solsitpriset. Hun er i tillegg til å være eneste norske deltaker i finalen, også den eneste cellisten som har blitt valgt ut til å konkurrere, og den yngste musikeren som har gått til finalen i år.

Stalheim kom til finalen etter først å ha vært gjennom, flere uker med prøvespill, før hun var en av 11 musikere som gikk til semifinalen som ble avholdt 6-7 november. Finalen holdes 11 januar med Gøteborgs Symfoniker i Gøteborgs konserthus.

Prisen i konkurransen er på hele 100 000 kroner, og vinneren får spille som solist med de fleste profesjonelle orkestrene i Sverige; Sveriges Radios symfoniorkester, Malmø symfoniorkester, Norrbotten kammerorkester og Göteborg symfoniorkester.

Vinner får også en solistturné arrangert av Musik i Syd.

Stalheim er født i Bergen, og bor for tiden i Stockholm. Hun avla sin mastereksamen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. I 2017 ble hun en av seks utvalgte til “Ungt talent” på Talent Norges nye storsatsning – ArtEx – et mentorprogram for unge kunstnere. Hun har tidligere vunnet av Ferminich Prize og utpekt som “Cellist of the Year” på den internasjonalt store klassiske musikkfestivalen, Verbier Festivalen i Sveits, og i 2015 vant hun svenske Ljunggrenska tävlingen.