10 millioner til øvingslokaler og konsertsteder

– Alle skal ha mulighet til å spille og oppleve musikk, men da trenger man musikkutstyr, gode lokaler å øve i og gode scener å spille på. kultur må finne sted – bokstavelig talt, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen (MUO) Rhiannon Hovden Edwards i en pressemelding.

MUO har nå fordelt midlet til øvingslokaler og konsertsteder over hele landet, for andre gang i år. I denne tildelingsrunden kom det inn 116 søknader med en total investeringssum på over 63.5 millioner. Det kom søknader fra alle fylker. 58 søknader

fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 10 millioner.

Tildelingene fordelte seg slik:

Fremføringsutstyr: 33 tildelinger 6.221.000 kr

Akustikk scenelokale: 1 tildeling 530.000 kr

Øvingsrom og musikkbinger: 8 tildelinger 2.398.400 kr

Øvingsutstyr: 16 tildelinger 917.700 kr

Totalt: 58 tildelinger 10.067.100 kr.

Oversikt over alle tildelinger fordelt på område finner du her.

MUO er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. Ordningen har gitt tilskudd til rundt 180 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av omtrent 300 øvingsrom.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2018.